EKMEK YEMEMEK

Diyet yapan kişilerde sık rastlanan hatalardan birinin de kilo verebilmek için ekmek yememek olduğunu sözlerine ekleyen Özcan, "Aksine porsiyonunu iyi ayarlarsanız ekmek kilo vermenize yardım eder. Dikkat etmeniz gereken şey hangi ekmeği ne kadar yediğiniz! Ekmeğinizi tam buğday, çavdar, çok tahıllı, karabuğday veya yulaflı tercih edin. Sadece diyet yapanlar için değil sağlıklı beslenmek isteyen herkes beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar, tahıllı ya da yulaflı ekmek yemeli. Çünkü bu ekmekler içerdiği yüksek lif oranı ile tokluk hissi sağlar ve kan şekerinizi dengede tutar. Ayrıca ekmek sinir sisteminizi koruyan B vitaminlerinden de zengindir. Ekmek günlük beslenmenizde asla vazgeçmeyeceğiniz besininiz olsun" dedi.