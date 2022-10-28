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Haberler Gündem 3. Sayfa Dikkat! Akılalmaz yöntem! Sevgili vaadiyle gasp! - Önemli haberler
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Dikkat! Akılalmaz yöntem! Sevgili vaadiyle gasp!

İstanbul Arnavutköy'de, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri buluşmaya çağırıp gasp eden şebekeyi polis, aynı yöntemle yakaladı. İki şüphelinin üst aramasında Ali K. ve Adem K.'dan gasbedilen cep telefonları bulundu

Dikkat! Akılalmaz yöntem! Sevgili vaadiyle gasp! - Önemli haberler
Dikkat! Akılalmaz yöntem! Sevgili vaadiyle gasp!
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DHA

İstanbul'da olay, Arnavutköy´de yaşandı. Ali K. ve arkadaşı Adem K. sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden tanıştıkları Hilal S. ve Ceylan A. isimli kadınlarla sosyal medyadan bir süre sohbet ettikten sonra Hicret Mahallesi'nde buluştu.

KADINLAR "İNŞAATA GİDELİM" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre Ali K. ve Adem K. kadınları kahve içmek için bir kafeye davet etti. Ancak H.S. ve C.A., kahve içmek yerine bir inşaatta alkol almayı teklif etti.

İNŞAATA 3 KİŞİ GELİP SALDIRDI

Ali K. ve Adem K. iki kadınla birlikte inşaata gitti. Bir süre sonra kadınların çağırdığı 3 kişi inşaata gelerek Ali K. ve Adem K.'ya saldırdı. Kadınları dışarı çıkaran saldırganlar, Ali K. ve Adem K.'yı bir süre darp ettikten sonra üzerlerindeki cep telefonu ve paraları gasp etti.

GASP EDİP BIÇAKLA YARALADILAR

3 gaspçı, kendilerine direnmeye çalışan Adem K.'yı bıçaklayarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ali K., yaralanan arkadaşı Adem K.'ya yardım ederek inşaattan çıkarıp taksiyle hastaneye götürdü. Yaşadıkları dehşeti polise anlatan 2 genç, sevgili bulma hayaliyle gittikleri Arnavutköy'de gasp edildiklerini söyledi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ONLARIN YÖNTEMİYLE YAKALADI

Ali K. ve Adem K.'nın şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden ikisinin kimliklerini tespit eden polis, sosyal medya üzerinden ulaşarak sahte isim ve profil fotoğrafları kullanarak mesajlaştı. Polis olduğunu bilmedikleri kişilerle sözleşen gaspçılar, Arnavutköy'deki bir kafede buluşmak için randevulaştı. Polis gaspçılardan Emre T. ve Rabia İ. 'yi yakaladı. İki şüphelinin üst aramasında Ali K. ve Adem K.'dan gasp edilen cep telefonları bulundu.

KOVALAMACA ANLARI KAMERADA

Yakalanan Emre T. ve Rabia İ.'nin ifadeleri doğrultusunda Hicret Mahallesi'nde şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma yapan ekipler, şüphelilerden Yunus K., Mustafa Ç. ve Yasin K.'yı sokakta gördü. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli de yakalandı.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kovalamaca ve şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gasp suçunu işledikleri tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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