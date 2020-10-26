Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuDİKKAT Hava durumu son dakika! Meteoroloji açıkladı; 2 bölgede sağanak!
ABONE OL

Hava durumu son dakika! Meteoroloji açıkladı; 2 bölgede sağanak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirirken, akşam saatlerine kadar İzmir ve çevresi, gece ise batı Karadeniz'de yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

DİKKAT Hava durumu son dakika! Meteoroloji açıkladı; 2 bölgede sağanak!
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz kendisini karantinaya aldı
GÜNDEMTurgutlu Kaymakamı kendisini karantinaya aldı
Bilecik'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GÜNDEMBilecik'te bir mahalleye koronavirüs karantinası
Konya'da devrilen traktörden yola düşen sürücüyü kamyon ezdi
GÜNDEMTraktör sürücüsünün feci ölümü
Sağlık Bakan Koca'dan vakaların arttığı İstanbul'da toplantı trafiği
GÜNDEMBakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Konya'da parkta silahlı kavga: 1 ölü
GÜNDEMParkta kavga cinayetle bitti
Aksaray'da dur ihtarına uymayan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü
GÜNDEMPolisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS önlisans soru cevapları açıklandı mı?
GÜNDEMKPSS önlisans soru ve cevapları...
Meral Akşener gözyaşlarına boğuldu
GÜNDEMMeral Akşener gözyaşlarına boğuldu
SON DAKİKA: Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Eski sevgili tutuklandı! - Haberler
GÜNDEMMelek Aslan’ın azmettiricisi eski sevgili tutuklandı
Feci kaza: El frenini çekmeyi unuttu, otomobildeki annesi öldü
GÜNDEMEl frenini çekmeyi unuttu... Annesi öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X