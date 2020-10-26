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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu