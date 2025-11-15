Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz: Kadınlarla güç birliği yaptık

        Dilan Çiçek Deniz: Kadınlarla güç birliği yaptık

        Dilan Çiçek Deniz'in Zeynep Dilan Süren ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yapan 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' adlı kısa film, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverler ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 15.11.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kadınlarla güç birliği yaptık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dilan Çiçek Deniz, yapımcılığını üstlendiği ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ adlı kısa filmin Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle 46. Kahire Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirilen özel gösterimine katıldı.

        Gösterimin ardından filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu ile birlikte bir söyleşi gerçekleştiren Dilan Çiçek Deniz, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

        'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' filminin ardından, Türkiye’nin Oscar adayı olan Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin özel gösterimi yapıldı. Film, Yönetmen Murat Fıratoğlu’nun katıldığı gösterim sonrasında dakikalarca alkışlandı.

        REKLAM

        Kahire Film Festivalinde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Dilan Çiçek Deniz; "Yapımcısı olduğum ilk projeyi izleyeceksiniz. Bu film benim için çok özel. Bütün yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor. Bir güç birliği yaptık. Bu bize sadece bir film yapmadığımızı hatırlattı, yeni hikayelerin doğduğu bir alan açtık" dedi.

        TÜRKİYE’NİN OSCAR ADAYINA KAHİRE’DEN TAM NOT

        'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' filminin ardından, Türkiye’nin Oscar adayı olan "Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri" filminin özel gösterimi yapıldı. Film, Yönetmen Murat Fıratoğlu’nun katıldığı gösterim sonrasında dakikalarca alkışlandı.

        Kahire Uluslararası Film Festivali ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile düzenlenen Turkish Spotlight bölümünde ayrıca 'Kanto' ve 'Bildiğin Gibi Değil' adlı uzun metrajlı filmlerimizin de özel gösterimleri yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dilan Çiçek Deniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den