"ÇOK ACELEMİZ VAR"



26 yaşındaki oyuncu, çıkışta "Kusura bakmayın çok acelemiz var, yetişmemiz gereken yerler var. Çok yakında bir kaç projem var açıklarım zaten... Özür dilerim, gitmemiz lazım." ifadelerini kullanarak, gazetecilerden müsaade istedi.