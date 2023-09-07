Dilek Taşı konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Dilek Taşı dizisi kaç yılında geçiyor?
Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Dilek Taşı, bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Salih Bademci ile Hazal Subaşı'nın paylaştığı dizinin konusu ve gerçek hikaye olup olmadığı gündem olmuş durumda. İşte, Dilek Taşı dizisi ile ilgili bilgiler...
Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizinin konusu, gerçek hikaye olup olmadığı ve hangi yılda geçtiği ile ilgili ayrıntıları derledik!
DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?
Bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak ve bir dönem dizisi olan Dilek Taşı'nın gerçek bir hikaye olup olmadığı bilinmiyor ancak dizinin geçtiği dönemdeki bazı olayların dizide yer alması bekleniyor.
DİLEK TAŞI KAÇ YILINDA GEÇİYOR?
Dizi 1980'li yılların İstanbul'unu anlatıyor. Dönemin olayları da dizinin işleyeceği hikayeler arasında.
DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU
Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.
DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Güçlü prodüksiyonu ile çok konuşulacak olan dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.