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        Haberler Televizyon Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi? Kanal D dizisi Dilek Taşı konusu ne ve gerçek mi?

        Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi? Kanal D dizisi Dilek Taşı konusu ne?

        Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı konusu ile merak uyandırdı. Başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı dizinin izleyicileri "Dilek Taşı hikayesi gerçek mi, konusu ne?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Dilek Taşı dizi konusu ve hikayesinin gerçek olup olmadığına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:49
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        Yapımını Pastel Film yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe günü yayın hayatına başladı. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Dilek Taşı konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte, Dilek Taşı dizisinin geçtiği yıla ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

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        DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

        Bir dönem dizisi olan Dilek Taşı'nın gerçek bir hikaye olup olmadığı bilinmiyor ancak dizinin geçtiği dönemdeki bazı olayların dizide yer alması bekleniyor.

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        DİLEK TAŞI KAÇ YILINDA GEÇİYOR?

        Dizi 1980'li yılların İstanbul'unu anlatıyor. Dönemin olayları da dizinin işleyeceği hikayeler arasında.

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        DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU

        Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

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        DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

        Dilek Taşı dizisinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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