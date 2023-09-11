Yapımını Pastel Film yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe günü yayın hayatına başladı. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Dilek Taşı konusu nedir, gerçek hikaye mi? İşte, Dilek Taşı dizisinin geçtiği yıla ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

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DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Bir dönem dizisi olan Dilek Taşı'nın gerçek bir hikaye olup olmadığı bilinmiyor ancak dizinin geçtiği dönemdeki bazı olayların dizide yer alması bekleniyor.