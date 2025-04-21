Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı | Son dakika haberi! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı

        Mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre soruşturmada diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti. İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Ekrem İmamoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak