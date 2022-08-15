Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! 0:00 / 0:00

DHA

Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Akçay Sokakta 15 DP 567 plakalı otomobille seyir halinde olan Faruk Doğanyer, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Doğanyer'in otomobili önce park halindeki otomobile, ardından Burdur Kapalı Cezaevi duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Doğanyer, Burdur İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Doğanyer'e ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir hemşire yaptı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğanyer yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobildeki telefonunun çalması üzerine görevli trafik polisi sürücünün arayan kızına babasının kaza geçirdiğini ve Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.