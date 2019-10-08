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Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? 2019 Diriliş Osman ne zaman ve hangi kanalda? soruları Diriliş severler tarafından merakla araştırılıyor. Yeni oyuncular ve yeni kanalıyla karşımıza çıkacak Diriliş Osman'ın henüz fragmanı yayınlanmadı. İşte 2019 Diriliş Osman dizisine dair merak edilenler...

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Osman dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatını konu alan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Diriliş Osman'ın dizisinin ilk sezon oyuncu kadrosunda yer alacak isimler;

Burak Özçivit

Aslıhan Karalar

Hazal Subaşı

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Saruhan Hünel

Özge Törer

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Diriliş Osman dizisinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.