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Dışardan almaya son! Hem sağlıklı hem katkı maddesiz kolay ev yapımı dondurma tarifi

Yazın gelmesiyle birlikte rengarenk dondurmalar iştah açmaya başladı. Serinlemek için oldukça etkili olan dondurma, lezzetiyle de damaklara hitap etmeyi başarıyor. Sıklıkla tükettiğimiz hazır paket dondurmaların içerisinde kullanılan malzemeler ise sağlık açısından zararlı olabiliyor. Alternatif olarak hem sağlıklı hem de içinde ne olduğunu bildiğiniz ev yapımı dondurmalar bu yaz favoriniz olacak. İşte kolay ev yapımı dondurma tarifi…

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  • Dışardan almaya son! Hem sağlıklı hem katkı maddesiz kolay ev yapımı dondurma tarifi

    EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ

    Evde sağlıklı kendi dondurmanızı yapmaya ne dersiniz? Kolayca hazırlanan bu dondurmayla bol kalsiyum alırken damaklarınız tatlanacak. İşte kolay ev yapımı dondurma tarifi...
  • Dışardan almaya son! Hem sağlıklı hem katkı maddesiz kolay ev yapımı dondurma tarifi

    Malzemeler:

    1 su bardağı yoğurt

    Yarım su bardağı süzme yoğurt

    8-10 çilek

    Yarım şeftali

    Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

    1 paket bitter çikolata (şeker ilavesiz)
  • Dışardan almaya son! Hem sağlıklı hem katkı maddesiz kolay ev yapımı dondurma tarifi

    Evde dondurma nasıl yapılır?

    Yoğurt ve süzme yoğurdu çırpın.
  • Dışardan almaya son! Hem sağlıklı hem katkı maddesiz kolay ev yapımı dondurma tarifi

    İçerisine minik parçalar halinde çilekleri ve şeftaliyi doğrayın.
  • Dışardan almaya son! Hem sağlıklı hem katkı maddesiz kolay ev yapımı dondurma tarifi

    Çekilmiş cevizleri ve küçük parçalar haline getirdiğiniz bitter çikolatayı da ekleyerek streç filme sarın veya dondurma kabına dökün.
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