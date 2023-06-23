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Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler

Kalp sağlığı için genellikle kardiyologların önerdiği diyet listesi sağlımız için önem teşkil ediyor. Kalp hastalıklarını önlemek için bazı yiyeceklerden uzak durmak gerekirken bazı besinleri tüketmek ise iyi geliyor. Peki kardiyologlar nasıl besleniyor? İşte iki kardiyoloğun paylaştığı kahvaltı alışkanlıkları ve hastaların yaptığı en önemli hatalar!

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  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Kahvaltı günün geri kalanı için beslenme tonunu ayarlayabilir, peki insanların kalpleriyle ilgilenen doktorlar sabahları ne yer? TODAY’de yer alan habere göre iki kardiyolog kahvaltı alışkanlıklarını ve hastaların yaptığı en önemli hataları paylaştı.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Denver'daki Ulusal Yahudi Sağlığında Kardiyovasküler direktör Dr. Andrew Freeman, TODAY.com'a "Pek çok insan sabahları inanılmaz bir zaman sıkıntısı yaşıyor ve genellikle tost makinesi hamur işleri, işlenmiş kahvaltılık gevrekler ve oradaki şeker çubukları kadar şeker içeren barlar gibi rahat yiyeceklere uzanıyor" dedi.

    Kardiyoloji profesörü ve Los Angeles'taki Cedars-Sinai'deki Smidt Kalp Enstitüsü'nde halk sağlığı araştırmaları direktörü Dr. Susan Cheng, kalp sağlığına uygun, yapımı kolay ve can sıkıntısını önleyecek kadar çeşitlilik içeren bir kahvaltının anahtar olduğunu söylüyor.

    Bazı insanların sabahları aç olmadığını biliyor ve kahvaltıyı atlıyor ve sizin için uygunsa sorun değil, diyor.

    Cheng, "(Ama) çoğunlukla insanlar sabahları bir şeyler yemekten fayda sağlıyor. İyi bir başlangıç ​​yaptıklarını ve gün boyunca kendilerini daha iyi, daha sağlıklı, daha enerjik hissettiklerini görüyorlar." diyor.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Kardiyologlar kahvaltıda ne yer:

    Yulaf ezmesi

    Her iki doktor da yulafı en sevdikleri kahvaltı olarak gösterdi. Amerikan Kalp Derneği'ne göre yulaf ezmesi çok miktarda lif, vitamin ve mineral içerir ve araştırmalar onu kolesterolü düşürme ve kilo kontrolüne yardımcı olma ile ilişkilendirir.

    Freeman, "Gideceğim şey gerçekten yulaf ezmesi! Genel olarak yulaf ezmesini en iyi seçenek olarak öneriyorum." diyor.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Süt veya tereyağı yerine su ile yapılmış ve yüksek oranda böğürtlen ve ayrıca öğütülmüş keten tohumu veya birkaç ceviz gibi kalp-sağlıklı malzemelerle doldurulmuş küçük bir fincan yulaf ezmesi önerir. En çok işlenmiş olan hazır yulaf ezmesini kullanmayın. Bunun yerine yulaf ezmesini tercih edin, diyor.

    Cheng, kuru veya dondurulmuş meyve, artı fındık veya tohumlarla birlikte, süt ürünü olmayan süte batırılmış chia tohumlu (yağ alımını, özellikle doymuş yağ alımını azaltmak için) gece yulafını sever. Bu, birkaç gün önceden hazırlanabilir ve buzdolabında üstü kapalı kavanozlarına konulabilir, diyor.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Yulaf ezmesinin en az işlenmiş türü olan çelik kesilmiş yulaflar özellikle lezzetli olabilir. Ancak pişmeleri daha uzun sürer, bu nedenle Cheng onları marketten önceden pişirilmiş ve dondurulmuş olarak satın alır. Ayrıca bir gecede kendiniz de yapabilirsiniz.

    Freeman, bezelye proteini, şekersiz soya sütü ve böğürtlen veya muz gibi meyvelerle yapılan protein bazlı bir shake sever.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Cheng'in favorisi, en fazla lifi elde etmek için harmanlanmış bütün sebze ve meyvelerden yapılan bir smoothie. Son zamanlardaki favorisi, kalp-sağlıklı likopen ve diğer antioksidanlar içeren zengin domateslerden oluşan Bloody Mary domates-kereviz smoothie'dir.

    Bir başka favori, havuç, zencefil, chia tohumları ve bir elma ile karıştırılmış bir portakalın yanı sıra buz ve su içerir.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Avokado tost

    Freeman, üzerinde ince bir avokado tabakası ve soğan veya turşu gibi sebzeler bulunan yüzde 100 tam tahıllı bir parça ekmek önerir. Araştırmalar, avokado tüketmenin kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

    *Ancak kaloriler hızla toplanabileceğinden, ölçülü avokado yemek en iyisidir.

    Freeman, "Sadece küçük bir tost parçasında, öğle yemeğine kadar yetecek kadar kalori ve yiyecek var ve kendinizi iyi hissediyorsunuz" diyor.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    KARDİYOLOGLAR KAHVALTIDA NELERDEN KAÇINIRLAR?

    Domuz pastırması

    Freeman, "Kaçınacağım 1 numaralı şey domuz pastırması!" diyor. "Tuz ve çeşitli diğer katkı maddeleri ile yüklüdür. … İşlenmiş bir kırmızı et olması ve kanser riskinin yanı sıra, kalp hastalığı riski de vardır. Ne kadar lezzetli olursa olsun, ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılmalıdır."

    Cheng, hastalara pastırmanın sadece arada bir yedikleri sürece sorun olmadığını söyler. Doktor, "Bunu bir kardiyolog olarak söylemek bana neredeyse acı veriyor." Diyor. Ancak pastırmayı insanları masa etrafında bir araya getiren ve bu nedenle psikososyal ve zihinsel sağlık yararları sağlayan yiyeceklerden biri olarak görüyor.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Yumurtalar

    Yumurtalarda, özellikle yumurta sarısında bulunan kolesterolün kalp hastalığı riskini artırıp artırmayacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Bazı çalışmalar, yumurtaların aslında kalbi korumaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.

    Ancak kardiyologlar onları yemeye hala dikkat ediyor.

    Freeman, "Yumurtaları gerçekten hiç önermiyorum" diyor. Ne kadar kolesterol içerdikleri konusunda endişelenmesinin yanı sıra, yumurta tüketiminin diyabet riskini artırabileceğini bulan araştırmalara da işaret ediyor.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Freeman, yumurtadan kesinlikle vazgeçemeyen insanlar için çoğu marketin dondurucu bölümünde bulunan maş fasulyesi köftesini denemenizi önerir. Sarı, yumurta ile aynı dokuya sahip ve "şaşırtıcı derecede iyi ve protein açısından yeterince yüksek" diyor.

    Cheng, yumurtaların çok besleyici olduğunu belirtiyor, ancak onları yalnızca arada bir yenecek yiyeceklerden biri olarak sınıflandırıyor. Dört kişilik bir aile için haftada bir düzineden fazla yumurta yememeyi tavsiye ediyor. Kolesterol içermedikleri için sadece yumurta akı söz konusu olduğunda kurallar çok daha esnektir, diye ekliyor.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Freeman, yumurtadan kesinlikle vazgeçemeyen insanlar için çoğu marketin dondurucu bölümünde bulunan maş fasulyesi köftesini denemenizi önerir. Sarı, yumurta ile aynı dokuya sahip ve "şaşırtıcı derecede iyi ve protein açısından yeterince yüksek" diyor.

    Cheng, yumurtaların çok besleyici olduğunu belirtiyor, ancak onları yalnızca arada bir yenecek yiyeceklerden biri olarak sınıflandırıyor. Dört kişilik bir aile için haftada bir düzineden fazla yumurta yememeyi tavsiye ediyor. Kolesterol içermedikleri için sadece yumurta akı söz konusu olduğunda kurallar çok daha esnektir, diye ekliyor.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    İnsanlara sağlıklı bir kek tarifi bulmalarını ve yüzde 100 tam tahıllı ve rafine şekersiz kendi keklerini pişirmelerini tavsiye ediyor.
  • Kardiyologlar kahvaltıda ne yiyor? Kardiyologların kahvaltıda yedikleri ve kaçındıkları 1 numaralı yiyecekler...

    Krep veya waffle

    Bunlar, Pazar brunch'ları için geleneksel kahvaltı yiyecekleridir. İnsanları masanın etrafında sosyalleşmeleri için toplamayı amaçlar, bu nedenle Cheng onları "Arada bir eğlenmek için uygun" kategorisine koyar.

    Tam tahıllı krepleri ve waffle'ları tercih edebilirsiniz, ancak muhtemelen bir parça meyveden daha az lif ve besin değerine sahipler, diyor.

    Freeman, "Sadece küçük bir porsiyon veya tadına bakmak ve ardından büyük bir tabak meyve veya yulaf ezmesi (yemek) daha iyidir" diye ekliyor.

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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