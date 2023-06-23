Denver'daki Ulusal Yahudi Sağlığında Kardiyovasküler direktör Dr. Andrew Freeman, TODAY.com'a "Pek çok insan sabahları inanılmaz bir zaman sıkıntısı yaşıyor ve genellikle tost makinesi hamur işleri, işlenmiş kahvaltılık gevrekler ve oradaki şeker çubukları kadar şeker içeren barlar gibi rahat yiyeceklere uzanıyor" dedi.

Kardiyoloji profesörü ve Los Angeles'taki Cedars-Sinai'deki Smidt Kalp Enstitüsü'nde halk sağlığı araştırmaları direktörü Dr. Susan Cheng, kalp sağlığına uygun, yapımı kolay ve can sıkıntısını önleyecek kadar çeşitlilik içeren bir kahvaltının anahtar olduğunu söylüyor.

Bazı insanların sabahları aç olmadığını biliyor ve kahvaltıyı atlıyor ve sizin için uygunsa sorun değil, diyor.

Cheng, "(Ama) çoğunlukla insanlar sabahları bir şeyler yemekten fayda sağlıyor. İyi bir başlangıç ​​yaptıklarını ve gün boyunca kendilerini daha iyi, daha sağlıklı, daha enerjik hissettiklerini görüyorlar." diyor.