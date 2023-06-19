MAYDANOZ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Maydanozu tüketmenin de diğer bütün besiler gibi bir sınırı olmalı. Çünkü fazla tüketildiğinde sağlık problemleri görülebiliyor. 10 sap maydanoz C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. 60 ml'den fazla maydanoz suyu içmemeye dikkat edin. Maydanozu tüketmenin de bir sınırı olmalıdır. Fazla tüketildiğinde sağlık problemleri görülebiliyor. Hamilelik ve emzirme döneminde maydanozun aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Fazla tüketim, hamilelik döneminde kasılmaları artıracağı gibi riskli olabiliyor. Emzirme döneminde de diüretik etkisi nedeniyle süt salgısının azalmasına yol açabiliyor.

Maydanoz oksalat bakımından zengindir bir bitkidir. Bu nedenle böbreklerinde kalsiyum oksalat taşı bulunan kişiler, fazla maydanoz tüketmemeli.

Maydanozun fazla tüketimini yine ciltte döküntüye neden olabiliyor. Ayrıca cildin güneşe ekstra hassas hale gelmesine yol açabiliyor.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için de fazla maydanoz tüketimi sakıncalıdır. İçeriğindeki K vitaminiyle ilaç etkileşimi söz konusudur.

Hipertansiyonu olanlar için de maydanoz tehlikeli olabilir.