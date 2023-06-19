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Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçiriyor, tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

Kilo vermek için öncelikle yapılması gereken şeylerden birisi de vücutta su toplanmasına neden olan ödemlerden kurtulmaktır. Diyetisyenler, kilo verme dönemlerinde bol suyla birlikte detoks sularının tüketilmesinin ödem atmada inanılmaz etkileri olduğunu söylüyor. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz malzemelerle ödem attıran detoks suyu tarifi…

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  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    TEK GECEDE ÖDEM ATTIRAN KÜR TARİFİ

    - 1 sürahi su

    - 1 adet çubuk tarçın

    - 1 adet limon

    - 4 dane karanfil

    - 1 avuç maydanoz

    - 5 yaprak taze nane
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    İçeceği geceden hazırlayıp bekleyin. Gün içinde susadıkça bitirinceye kadar tüketin. Yanında bol su içmeye devam edin.
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    MAYDANOZ ZAYIFLATIR MI?

    Sağlıklı bir vücut sıvıyı muhafaza eder. Ancak vücudun gereğinden fazla su toplaması ve bunu atamaması sonucunda ödem oluşuyor. Ödem ise şişkin hissetmenize neden olmakla birlikte kilo vermenin önündeki en büyük engellerden birisidir. Ödem sorununuz varsa maydanoz suyu muhteşem bir kurtarıcı olacaktır. Birkaç demeti bile rahatlamanızı sağlıyor. 1 bardak kaynar suya maydanoz saplarını ekleyin. Bu, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Maydanoz suyu detoks programlarında bulunuyor. Ancak zayıflamak uğruna bilinçsizce aşırı miktarda tüketilen maydanoz suyu sizi kilo konusunda yanıltabilir. 
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    İşte maydanozun zayıflamaya olan etkileri…

    Yaprakları ve sapı antiseptik olup gaz giderici etkisi vardır.

     

    Araştırmalara göre, diyabeti olanlarda kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Ancak araştırmalar sürüyor.

    Maydanozun beta karoten ve C vitamini içeriği sayesinde anti-inflamatuar özelliği bulunuyor. Böylelikle artrit kontrolünde önemi bir yere sahiptir.

    Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu görev görüyor. Ağız kokusunun giderilmesinde de etkilidir.

    Maydanoz içeriğindeki beta karoten sayesinde ileri yaştaki kişilerde retina sağlığını koruyor. A vitaminin iyi kaynağı olan maydanoz göz sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

    Maydanoz deyince bağışıklık sistemini akla geliyor. İçeriğindeki A, C, K vitaminleriyle folat, bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, A vitamini lenfosit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etkilidir. Klorofil içeren maydanoz, anti bakteriyel anti mantar özelliklere sahiptir.

    Ciddi bir hastalığın nedeni olmadığı takdirde mide bulantısına iyi geliyor.

    Karaciğeri zehirli maddelerden temizlemek için yardımcıdır.

    Antioksidan içeriği yüksek olan maydanoz aynı zamanda kalp sağlığı ve kansere karşı da koruyucudur.

    A vitamininin öncül maddesi beta karoten ve C vitamini içeriğinden dolayı antioksidan özelliğe sahip olan maydanoz serbest radikallerin oluşumunu engelliyor.
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    MAYDANOZ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

    Maydanozu tüketmenin de diğer bütün besiler gibi bir sınırı olmalı. Çünkü fazla tüketildiğinde sağlık problemleri görülebiliyor. 10 sap maydanoz C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. 60 ml'den fazla maydanoz suyu içmemeye dikkat edin. Maydanozu tüketmenin de bir sınırı olmalıdır. Fazla tüketildiğinde sağlık problemleri görülebiliyor. Hamilelik ve emzirme döneminde maydanozun aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Fazla tüketim, hamilelik döneminde kasılmaları artıracağı gibi riskli olabiliyor. Emzirme döneminde de diüretik etkisi nedeniyle süt salgısının azalmasına yol açabiliyor.

    Maydanoz oksalat bakımından zengindir bir bitkidir. Bu nedenle böbreklerinde kalsiyum oksalat taşı bulunan kişiler, fazla maydanoz tüketmemeli.

    Maydanozun fazla tüketimini yine ciltte döküntüye neden olabiliyor. Ayrıca cildin güneşe ekstra hassas hale gelmesine yol açabiliyor.

    Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için de fazla maydanoz tüketimi sakıncalıdır. İçeriğindeki K vitaminiyle ilaç etkileşimi söz konusudur.

    Hipertansiyonu olanlar için de maydanoz tehlikeli olabilir.
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    Maydanoz suyu detoks programlarında yer alsa da dikkatli olun. Zayıflamak uğruna bilinçsizce aşırı miktarda tüketilen maydanoz suyu diüretik etkisi nedeniyle vücuttan atılan sıvı yüzünden zayıflama sağlanmış gibi göstererek tartıda yanılgılara neden olabiliyor. Kilo kaybı yağ ağırlığından olmadığı sürece doğru zayıflama söz konusu olmuyor.
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    LİMONLU SU GÖBEK ERİTİR Mİ?

    Limonlu su metabolizmayı harekete geçiren en sağlıklı içecek seçeneğidir.

    Diyet döneminde kilo vermek isteyenlerin şişelerinden eksik olmaz.

    Sağlıklı beslenildiği sürece ve spor ile desteklendiği sürece limonlu, su göbek ve basenlerde oluşan yağların yakımını daha da hızlandırır.
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    LİMONLU SU YAĞ YAKAR MI?

    Sindirimi çalıştıran ve vücuttaki zararlı maddeleri yok eden limonlu su ile yağ yakımını gerçekleştirebilirsiniz.

    Bunun için limonlu su içilen günlerde fast-food tüketimine yasak koymalısınız.

    Bolca içilen limonlu su ve günlük 45 dakika yürüyüş ile rahatsız olduğunuz yağlardan kurtulabilirsiniz.

    Limon, sindirim sistemindeki toksinleri gevşeterek sağlıklı sindirimi teşvik eder ve mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi semptomların hafiflemesine yardımcı olur.
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    TARÇIN KİLO VERDİRİR Mİ?

    Kilo vermek veya formunu korumak isteyenlerin güvenle tüketebileceği bir gıda olan tarçın, kan şekerinin dengeli bir şekilde seyretmesini sağlayarak açlık ve tatlı krizlerinin önüne geçer. Bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırır.

    Sindirim sistemini düzenler, kabızlık ve şişkinlik sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

    Besinlerin midede daha uzun süre kalmasını sağlayarak öğünlerin ardından elde edilen tokluk hissinin süresini uzatır.
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    Tüm bunlar diyet uygulayan kişilerde başarı oranının yükseltilmesine yardımcı olur. Sağlık üzerinde olumlu etkileri çok fazla olan tarçının, tüm bu faydalarına karşın kalori içeriği oldukça düşüktür. Bu nedenle diyet yapanlar de dahil olmak üzere herkes tarafından güvenle kullanılabilir.
  • Tek gecede ödem attıran muhteşem kür! Metabolizmayı harekete geçirerek tüm vücudu tertemiz yaparak zayıflatıyor

    KARANFİLLİ SU İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

    Zayıflamak için tercih edilen yollardan biri de suyu renklendirmektir.

    En iyi sonuçları sağlıklı beslenme ve spor verecektir, bunu da unutmamak gerekir. Suyun da etkisiyle metabolik faaliyetlerle, zayıflamanız daha hızlı gerçekleşebilir.

    Karanfil içeriğindeki antioksidan maddeler sayesinde, bağırsaklarınızı çalıştırır.

    Düzenli olarak içilen karanfilli tarçınlı su ile vücudunuz ödemden kurtulacaktır. Böylece yağ yakımı faaliyetleri gerçekleşecektir.

    Tabii karanfilli su içerek zayıflama için beslenmeye de önem vermek gereklidir. A, K, E vitaminleri açısından zengin olan karanfil sayesinde, vücudunuz için gerekli olan enerji alınacaktır. Böylece kilo vermeniz de kolaylaşacaktır. Çayınızda veya suyunuzda tüketerek, zayıflama sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

    Ayrıca karanfil, termojenik gıdalar arasında yer almaktadır. Termojenik gıdalar ise, tüketildiğinde vücut ısısını yükselten yiyeceklerdir. Yoğurt, yeşil çay, tarçın ve karanfil bu gıdalar arasında yer almaktadır. Karanfilli su içtiğinizde vücut ısınız yükselir ve daha hızlı kalori yakabilirsiniz.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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