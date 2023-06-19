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Katı kurallara gerek yok! Bu yöntemler şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiriyor

Hızlı kilo vermek isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri olan şok diyetler oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ancak katı kurallar ve sürekli aç kalmak zorunda olamadan kilo vermek mümkün. Kolayca uygulayabileceğiniz 5 etkili öneri ile şok diyet yapmadan, sağlıklı bir şekilde haftada 1 kilo verebilirsiniz. İşte kilo verdiren 5 etkili yöntem…

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  • Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

    NORMAL DİYETLE HAFTADA 1 KİLO VERMENİN 5 ALTIN KURALI

    Gerek tatile gitmek isteyenlerin gerekse tatilde ipin ucunu kaçırıp fazla yiyenler şok diyet uygulamalarına başvuruyor. Ancak bu tarz diyetler kalıcı bir çözüm değil. Normal bir metabolizma haftada en fazla 1 kilo yağdan verir. Daha fazlası ise vücuttaki su ve kas kitlesinden kaybedilir. Ayrıca kısıtlı diyetlerin sonu hep hüsranla biter. Çünkü bu diyetlerle kaybedilen su kitlesi diyet sonlandığında hızla geri gelir. Kilo yağdan kaybedildiğinde ise fazla kiloların geri gelme riski oldukça azdır.
  • Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

    Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler için ise doğru yöntemler mevcut. İşte şok diyetler uygulamadan, sağlıklı bir şekilde haftada 1 kilo vermek için 5 etkili öneri…
  • Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

    Diyet sırasında 3 öğün yemek yiyin

    Belki de en çok yapılan hataların başında daha az yemiş olmak için öğün atlamak geliyor. Öğün atladığınızda iştahınızı kontrol edemezsiniz ve kendinizi sürekli buzdolabının önünde bulursunuz. Onun yerine vakitli bir şekilde öğünlerinizi tüketmek çok daha akıllıca olacaktır. Aç kalarak ya da metabolizmanızın gereksiniminden daha az bir kalori tüketerek kilo vermeye çalışırsanız yağ yerine kas da kaybedersiniz. Çünkü metabolizma kıtlık halinde sadece yağları değil, kasları da enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar. Bu nedenle herkesin mutlaka 3 ana öğün yapması, gereksinime göre de 1 ila 3 arasında ara öğün eklemesi gerekir.
  • Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

    Kompleks karbonhidratlar önemli

    Karbonhidrat meyvede, tahıllarda, kuru baklagillerde bulunan bir besin ögesi ve vücudumuz için ilk enerji kaynağı. Birçok kişi kilo almaktan endişe ettiği için karbonhidrat tüketimini sınırlandırır. Oysa karbonhidrattan kısıtlı diyetlerde yağ kaybı yaşanırken kas ve su kayıpları da meydana gelir. Bu nedenle yağdan kilo vermek için kan şekerini yavaş yükselten bulgur, tam buğday ekmeği veya çorba gibi kaynaklara mutlaka yer vermek gerekir.
  • Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

    Protein kaynakları uzun süre tok tutar

    Diyet listesi oluştururken proteinleri kesinlikle eklemeyi unutmayın. Öğünlerinizde mutlaka et, tavuk, balık, yoğurt gibi protein kaynaklarına yer açın. Çünkü proteinler hem uzun süre tokluk sağlar hem de termik etkileri sayesinde vücutta sindirilirken vücuda ekstra kalori yaktırır. Ara öğünlerde süt, yoğurt tercih etmeniz veya meyvenizin yanına süt, yoğurt eklemeniz de tok tutucu etkiye sahip olduğundan yağ yakımına destek olur. Yetişkin bir kişinin günde 200 ml’lik 2 su bardağı kadar süt veya yoğurt tüketmesi yeterlidir. Şok diyet uygulamadan haftada 1 kilo vermek için pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur, tam buğday ekmeği tercih ederek de tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.
  • Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

    Posası yüksek sebzeler tüketin

    Domates, salatalık, marul, roka gibi sebzelerin su oranları yüksek ve kalorileri de yok denecek kadar az. Posa içeriklerinin de yüksek olması sayesinde hem uzun süre tokluk sağlarlar hem de kabızlığa iyi gelir ve sağlıklı kilo vermenize destek olurlar. Çünkü kabızlık problemi kilo verme hızını düşüren bir etmen.
  • Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

    Bol su tüketin

    Vücudumuzun yüzde 60’ı sudan oluşur. Vücudumuzdaki tüm sistemler suya bağımlıdır ve eksikliğinde birçok problem görülebilir. Su tüketmenin yağ yakımına doğrudan bir etkisi olmamasına rağmen, yeteri kadar su tüketmek kilo verme sürecini hızlandırır. Bunun nedeni bağırsakların çalışmasını sağlayarak kabızlığı önlemesi, midede hacim yaratarak tokluk sağlaması gibi yollarla hızlı kilo verme sürecine olumlu etkide bulunmasıdır.
  • Şok diyet yapmadan haftada 1 kilo verdiren 5 yöntem

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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