Yaşlandıkça kilo vermek neden zorlaşıyor?

Vücut, siz 30'a gelir gelmez kas kütlesini kaybetme eğilimindedir

Yaşlanınca kilo vermenin imkansız gibi görünmesinin bir diğer nedeni de kas kütlesinin kaybıdır. Aktif kalmasına rağmen, kas kütlesi kaybı önlenemez. The New York Times tarafından yayınlanan bir makale, bir kişinin 30'lu yaşlarına geldiği anda vücudun kas kütlesini kaybettiğini belirtiyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) incelemesine göre, vücut her on yılda yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 8 kaybetmeye devam ediyor.