5. Yaban mersini insülin tepkinizi değiştirebilir

Amerikan Diyabet Derneği'ne göre insülin direnci, hücrelerin kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülinin etkisine tam olarak yanıt vermediği bir durumdur. Sonuç olarak, hücrenin şeker (glikoz) alma yeteneği bozulur ve kan şekeri seviyeleri anormal derecede yükselir. İnsülin direnci, diyabetin en yaygın şekli olan tip 2 veya erişkin başlangıçlı diyabete yol açabilir. Pek çok insan insülin tepkisini yönetirken şeker alımını sınırlamaya çalışır. Ne yazık ki, bazı insanlar sırayla meyveden kaçınırlar. Kan şekerinizi kontrol altında tutuyorsanız rafine şekeri sınırlamak iyi bir fikir olsa da yaban mersini gibi meyveleri kesmek uzun vadede yarardan çok zarar verebilir. Meyvelerdeki doğal şekerlere izin vermeyinKorkma, yaban mersini gibi bazı meyveler muhtemelen glisemik kontrole yardımcı olabilir!