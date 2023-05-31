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Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

Sıcak yiyecekleri buzdolabının içinde tutmak, iç sıcaklığı artırır ve içindeki yiyecekler için potansiyel sağlık risklerine yol açar.

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  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    Ev işlerinde veya yemek pişirmede yardımcı olanlarınız bilirler ki kalan yiyecekleri sık sık buzdolabına koyarız. Ancak bazen anne babanız beklememizi ve buzdolabına sıcak yemek koymamamızı söyleyebilir. Açıkçası buzdolabı söz konusu olduğunda uyulması gereken bazı kurallar var ve bunlardan biri de içine sıcak yemek koymamak!
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    Bununla birlikte, buzdolapları yiyecekleri taze tutmak ve soğutmak için tasarlandıysa, yiyecekleri soğutmadan önce neden normal bir sıcaklığa ulaşmasını beklemek zorundayız? Yiyecekleri dışarıda bırakırsanız, bakteriler büyüyebilir ve yiyeceklerin bozulmasına neden olabilir, bu yüzden yiyecekleri buzdolabına koyarız. Öyleyse burada dikkat edilmesi gereken asıl konu nedir?
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    SICAK YİYECEKLERİ BUZDOLABINA KOYARSAK NE OLUR?

    Gıda zehirlenmesine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilecek bozulmalarını önlemek için gıdaları buzdolabında saklıyoruz. Yiyecekleri soğumaya bırakmak, bakterilerin çoğalmasını daha olası hale getirir.
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    SICAK YİYECEKLERİ BUZDOLABINA KOYMAK NEDEN İYİ BİR FİKİR DEĞİL?

    Birçok buzdolabının kullanım kılavuzunda, uzun vadede buzdolabının çalışmasını etkileyebileceğinden, içine sıcak yiyecek konulmaması gerektiği yazıyor. Sıcak gıdaların saklanması, buzdolabı makinelerinde ekstra basınç oluşmasına neden olur, bu nedenle bundan kaçınılmalıdır.

    Ancak, buzdolabının sağlığı dışında, özellikle buzdolabının içindeki yiyeceklerin sağlığı dışında başka nedenler de vardır. Sıcak yiyecekleri içeride tutmak içerideki sıcaklığı yükseltir, bu da içerideki her şeyi daha sıcak yapar. Bu nedenle buzdolabı kompresörü, içerideki sıcaklığı istediğiniz seviyede tutmak için daha çok çalışmalıdır.
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    Şimdi, çevredeki ortamın havası ısınıyor, ama bunun gerçekte nasıl olduğunu bir düşünün. Hepimiz termodinamiğin ikinci yasasını okumuşuzdur. Bu yasa ısının daha yüksek sıcaklıktaki yerlerden daha düşük sıcaklıktaki yerlere doğru hareket ettiğini söyler. Konveksiyonun yaptığı budur.
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    Konveksiyon

    Konveksiyon, sıvı ve gaz gibi serbestçe hareket edebilen durumlarda meydana gelen bir ısı transfer modudur. Sıcak bir sıvı veya gaz ısındığında, hafifler ve yükselirken, aşağıda yerini daha soğuk hava alır.
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    Yoğunlaşma

    İkincisi, buzdolabına sıcak şeyler koyduğumuzda, iki sistem arasındaki sıcaklık farkı yoğuşmaya neden olur. Damlacıklar, buzdolabının arka duvarına düşerek kendilerine dokunan yiyecekleri dondurabilirler. Ayrıca, yoğuşma buzdolabı ortamına nem katar, bu da yiyeceklerin saklanması için önerilmez.

    Konveksiyon ve yoğuşma yoluyla damlacıklar halindeki tüm ısı transferi süreci, çok önemli bir doğal süreci andırır.

    Yağmur, buharlaşma ve yoğuşmadan kaynaklanır ve sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğumuzda, bu doğal sürecin küçük bir versiyonunun gerçekleştiğini görürüz.

    İçerisine sıcak yemek konulduktan sonra konveksiyon ve yoğuşmanın birlikte gerçekleşmesi sonucu, buzdolabının iç ortamı muhafaza için elverişsiz hale gelir ve buzdolabı içindeki artan iç sıcaklık ve nem nedeniyle optimum işleyişi azaltır.
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    PEKİ ÇÖZÜM NEDİR?

    Artık sıcak yiyecekler buzdolabında tutulduğunda ne olduğunu biliyorsunuz, ancak artan yiyeceklerimizi sağlıklı tutmak için ne yapmalıyız?

    Başlangıç ​​olarak, buzdolabının dışı ne kadar süre güvenli?

    Yiyecekler soğuduktan sonra içeride tutulmalıysa, optimum sıcaklık nedir veya ne kadar beklememiz gerekir?
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    Gıda koruma ve güvenliğine yönelik CDC yönergelerine göre, yiyecekler pişirildikten sonra en fazla iki saat dışarıda tutulabilir. Bu süreden sonra bakteri üremeye başlayabilir ve aşırı durumlarda bu gıda zehirlenmesine yol açabilir. Sıcak pişmiş yemeği soğutmak için iki saat yeterli bir süre.
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    Peki ya bir toplantıya gitmeniz gerekiyorsa ve akşam yemeğinden sonra dönmeyecekseniz? Yiyecekler buzdolabının içinde mi yoksa dışında mı tutulmalı?
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    Bunun gibi acil bir durumda buzdolabının aşırı ısınmasını önlemenin bir yolu, yiyeceği daha küçük porsiyonlara bölmektir. Yiyeceklerin çevresinde soğuk havanın dolaşabilmesi için biraz boşluk bırakın, bu soğutma sürecini hızlandıracak ve sıcak yiyeceklerin buzdolabına yerleştirilmesinden kaynaklanan çok fazla olumsuz etkiyi önleyecektir.
  • Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!

    BUNLARA DİKKAT!

    Kurutulan meyve ve sebzeler, içinde kağıt bulunan kutulara koyulursa, rutubet almadan sağlıklı bir şekilde saklanmış olur. Tuz ve şeker gibi gıdaları, poşetlerinden çıkarıp koyu renkli cam kaplarda ve serin ortamlarda saklamanız daha iyi olacaktır. Balıklar dondurucuya kaldırılmadan önce üzerine limon sıkılırsa, sonrasında ortaya çıkacak koku problemi önlenebilmektedir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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