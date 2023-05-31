Yoğunlaşma

İkincisi, buzdolabına sıcak şeyler koyduğumuzda, iki sistem arasındaki sıcaklık farkı yoğuşmaya neden olur. Damlacıklar, buzdolabının arka duvarına düşerek kendilerine dokunan yiyecekleri dondurabilirler. Ayrıca, yoğuşma buzdolabı ortamına nem katar, bu da yiyeceklerin saklanması için önerilmez.

Konveksiyon ve yoğuşma yoluyla damlacıklar halindeki tüm ısı transferi süreci, çok önemli bir doğal süreci andırır.

Yağmur, buharlaşma ve yoğuşmadan kaynaklanır ve sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğumuzda, bu doğal sürecin küçük bir versiyonunun gerçekleştiğini görürüz.

İçerisine sıcak yemek konulduktan sonra konveksiyon ve yoğuşmanın birlikte gerçekleşmesi sonucu, buzdolabının iç ortamı muhafaza için elverişsiz hale gelir ve buzdolabı içindeki artan iç sıcaklık ve nem nedeniyle optimum işleyişi azaltır.