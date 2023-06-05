Kilo alımına veya daha fazla vücut yağına yol açabilir

Çok fazla tuz aynı zamanda su tutması nedeniyle terazide sizi geçici olarak ağırlaştırır, ancak yüksek tuz alımının artan kilo alımı ve vücut yağı ile ilişkili olduğuna dair artan kanıtlar vardır. Hypertension dergisinde yayınlanan araştırma, tüketilen kalorilere ve bu kalorilerin kalitesine bakılmaksızın, sodyum açısından yüksek diyetler ile aşırı kilo ve obezite arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu da bulmuştur. Çalışma, yetişkinler arasında günde 1.000 mg sodyum artışının obezite riskini yüzde 26 artırdığını buldu. Daha da kötüsü, yüksek tuz alımı, daha yüksek BMI, bel çevresi ve vücut yağıyla bağlantılıdır. Mekanizma henüz anlaşılmamış olsa da araştırmacılar tuzun yağ metabolizmasını olumsuz yönde etkileyebileceğini teorileştiriyor.