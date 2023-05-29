Beyaz pirinç sağlıklı mı? İşte pirinç tüketmenin 7 etkisi

3. Rafine olmasına rağmen yine de bazı besinler içerir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, beyaz pirinç işlenmiş bir tahıldır, yani besin maddelerinin çoğu, bakkal raflarına konmadan önce tahıldan sıyrılır. Bununla birlikte, bu tür pirinç, genel sağlığınız için yararlı olan bazı makro ve mikro besinler içerir.

Mary Sabat, "Rafine doğasına rağmen, beyaz pirinç folat, tiamin ve demir gibi genel besin alımına katkıda bulunan temel besinleri içerir" diyor.

Bu nedenle, kahverengi pirinç gibi bir şeye göre daha düşük besin seviyelerine sahip olsa da hepsi kaybolmaz.