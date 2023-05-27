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Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler

Bazı besinler her ne kadar sağlıklı olsa da yanlış zamanda tüketildiğinde mideyi rahatsız ederek, zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden bu 9 besini tüketmeden önce mideyi hazırlamak gerekir.

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  • Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler! Hangi yiyecekler aç karnına yenmez?

    KAHVE

    Kahve, aç karnına içtiğinizde midenizin daha fazla asit üretmesine neden olur, bu da mide astarınızdaki iltihaplanma miktarını artırabilir. Ayrıca rahatsızlık, şişkinlik ve mide bulantısına neden olabilir.
  • Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler! Hangi yiyecekler aç karnına yenmez?

    PORTAKAL VE MANDALİNA

    Aç karnına portakal ve mandalina tüketmek, asitli yapılarından dolayı midede gastrit veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
  • Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler! Hangi yiyecekler aç karnına yenmez?

    ÇİĞ SEBZELER

    Sebze sağlıklı olsa da Brüksel lahanası, brokoli veya karnabahar gibi çiğ sebzelerin sindirimi zordur; gaza ve şişkinliğe neden olabilir. Lif açısından zengin olmaları sindirimi özellikle zorlaştırabilir ve boş midenize performans göstermesi için fazladan baskı uygulayabilir.
  • Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler! Hangi yiyecekler aç karnına yenmez?

    BAHARATLI YİYECEKLER

    Kişi aç olduğu zaman, mide yemek beklentisiyle mide asidini artırır. Baharatlı yiyecekler ise artan asitle ters etkileşime girerek mide astarını tahriş edebilir.
  • Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler! Hangi yiyecekler aç karnına yenmez?

    KIRMIZI ET

    Kırmızı et, yüksek bir protein kaynağıdır ve proteinlerin sindirilmesi oldukça uzun bir zaman alır. Bu nedenle kırmızı et yemek, mideyi daha fazla çalışması için zorlamaktır. Kırmızı etten önce hafif bir salata veya çorba tercih edilebilir.
  • Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler! Hangi yiyecekler aç karnına yenmez?

    AVOKADO

    Bu yiyecek sizin için yasak bölge olmalıdır çünkü avokado, vücudunuzun kan şekerini normale döndürmek için ihtiyaç duyduğu kadar fazla şeker sunmaz ve yağ içeriği çok yavaş sindirilir.
  • Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler! Hangi yiyecekler aç karnına yenmez?

    SAKIZ

    Çiğneme eylemi gerçekleştiğinde mide, aşağıya yemek gelmesini beklediği için kendisini sindirime hazırlar. Ancak mideye hiçbir yemek ulaşmayınca midede çalkalanma olabilir ve garip sesler gelebilir. Bu da rahatsız edici bir hisse ve ağrıya yol açabilir.

    Kaynak: Eating Well, Eat This

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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