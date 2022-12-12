Patatesin yanına bu meyveyi koyunca olanlara inanmayacaksınız! Patatesle ilgili daha önce neden duymadım diyeceğiniz ilginç bilgiler

İşte, filizlenmenin önüne geçmenizi sağlayacak yollardan bazıları;

Patatesleri serin bir yerde saklayın. Yüksek sıcaklık da patates filizlerinin oluşmasını hızlandırır. Genellikle patatesin saklanması için ideal sıcaklık 7 - 10°C arasındadır. Patatesleri nerede saklamaya karar verirseniz verin, sıcaklıkların sabit kaldığından emin olun. Çok fazla değişirlerse patatesler çürümeye veya filizlenmeye başlayabilir.

Saklama alanının kuru olduğundan emin olun ve patatesleri saklamadan önce yıkamayın. Yıkamayı, pişirmeye hazır olduğunuz zamana saklayın. Önce patatesleri yıkarsanız, ciltte nem tutma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu, patateslerin daha erken çürümesine neden olabilir.

Filizlenmeyi en aza indirmek için, patateslerin nemli yerlerde saklanmaması gerekir çünkü nem, filizlenme sürecini hızlandırır. Diğer yandan patatesler çok kuru ortamda da kalmamalıdır.

Uygun havalandırmayı sağlamak için patatesleri bir kağıt torbada saklayın. Sıcaklık ve nemi hapsetme eğiliminde oldukları için plastik torbalardan kaçının. Bununla birlikte, file veya delikli bir plastik torba iyidir, çünkü patateslerin kurumasına neden olmadan hava sirkülasyonu sağlar.

Patatesleri karanlık bir yerde saklayın. İdeal depolama yerleri arasında bodrum katları, dolaplar, dolaplar ve kilerler bulunur. Çok fazla ışık, özellikle güneş ışığı, patateslerin filizlenmeye başlamasına neden olabilir. Ayrıca patateslerin yeşile dönmesine ve acı bir tat vermesine neden olan Solanin adlı bir kimyasalın aşırı üretilmesine neden olabilir.

Patatesleri ısınmaya meyilli yerlerde saklamaktan kaçının. Bunlar, lavabonun altındaki ve soba ve buzdolabı gibi büyük cihazların yanındaki dolapları içerir. Patatesler sıcak bir yerde tutulursa filizlenmeye başlayacaktır.

Karanfil yağı ve nane yağı gibi organik yağların, filizlenmeyi engellediği görülmüştür. Bu teknikler dışında, patateslerin saklanma koşulları da önemlidir.

Patatesleri soğan, elma, muz, armut ve diğer meyvelerin yakınında saklamaktan kaçının.