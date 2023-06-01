GÜNLÜK TÜKETİLMESİ GEREKEN TUZ MİKTARI NE KADAR OLMALIDIR?

İnsan vücudu, kas ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için günde 2 bin 400 mg tuzdaki sodyuma ihtiyaç duyar. Bu miktar 6 gram yani yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı tuz ile karşılanabilir. Ancak genellikle atladığımız bir konu burada büyük bir önem teşkil ediyor. Unutmamalıyız ki tuz sadece sofralara koyduğumuz tuzluk içerisindekiyle sınırlı değil. Her ne kadar sofralarımızdan kaldırsak da birçok gıda ürünü ya doğal olarak soydum içerir ya da üretim sırasında lezzet katmak ve raf ömrünü uzatmak için tuzlanır.