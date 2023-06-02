ORTALAMA BİR İNSAN SUSUZ KALMAMAK İÇİN HER GÜN NE KADAR SU İÇMELİ?

Tıp Enstitüsü,

- Erkekler için günde yaklaşık 15,5 bardak (3,7 litre) ve

- Kadınlar için günde yaklaşık 11,5 bardak (2,7 litre) yeterli su alımını (AI) belirlemiştir.

Amidor, "Bu tahminler, hem yiyecek hem de içeceklerden elde edilen sıvılardan geliyor. Bir kişi tipik olarak ihtiyaç duyduğu suyun yaklaşık yüzde 20'sini yiyeceklerden, özellikle de meyve ve sebzelerden alır. Bu yüzdeler dikkate alındığında, kadınların günde yaklaşık 9 bardak sıvıya, erkeklerin ise günde yaklaşık 12,5 bardak sıvıya ihtiyacı olduğu tahmin edilmektedir." diye açıklıyor.

Amidor, "Ancak, hikayenin daha fazlası var ve ne kadar suya veya sıvıya ihtiyacınız veya sıvıya bireyler arasında değişir," diyor.