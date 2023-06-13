Ahududu ve böğürtlen

Meyveler, her ikisi de vücuda fayda sağlayan antioksidan ve lif içeriği ile bilinir. Bir çalışma, öğleden sonra az miktarda çilek yiyen katılımcıların, öğleden sonra atıştırması olarak şekerden eşit miktarda kalori tüketen katılımcılara kıyasla akşam yemeğinde daha az kalori aldıklarını buldu. Araştırmacılar ayrıca, katılımcıların şekere kıyasla dut atıştırmalığını yemelerinin daha uzun sürdüğünü belgelediler. Bu sonuçların her ikisi de bireylerin kilo vermesine yardımcı olabilir.

Kilo kaybı için en iyi meyvelerden bazıları olarak faydalarını elde etmek için sabah yulaf ezmenizle veya öğleden sonra atıştırmalıklarınızın bir parçası olarak en sevdiğiniz smoothie'ye çilek ekleyin.