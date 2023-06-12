Fındık - Günde 1 avuç

Antioksidan bakımından en değerli bileşenlerden olan E vitamini cilt için de oldukça önemlidir. Bu nedenle ciltteki “foto-yaşlanma”yı ve UV ışınlarının yarattığı tahribatı önlenmede fayda sağlar. Ayrıca cildin nemlenmesine ve yumuşamasına da katkı sağlar. Bir insanın günlük E vitamini ihtiyacı ortalama 8-10 mg. E vitamini başta tahıllar olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunur. Ancak özelikle bir avuç fındık günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.