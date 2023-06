Kivi - Günde 100 gr

Cilt sağlığında bol meyve ve sebze tüketimi son derece önemlidir. Özellikle de C vitamini bu noktada kritik bir öneme sahip. Kivi, C vitaminden zengin bir meyveler arasında başı çekiyor. 100 gr kivide, günlük ihtiyacınızı karşılamaya yetecek kadar (90 mg) C vitamini bulunur. C vitamini serbest radikallerle savaşarak cildin gençleşmesine katkı sağlar ve nem verir. Ayrıca kolajen sentezini arttırır. Bu yüzden kivi dışında portakal, mandalina, greyfurt, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi gıdalar da tüketebilirsiniz.