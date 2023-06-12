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Cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin! Hangi besini günlük ne kadar tüketmeliyiz?

Cilt sağlığı konusunda uzman olan besinleri tüketmek çok daha iyi görünmenize yardımcı olabilir. Daha genç ve parlak bir cilde sahip olmanın yolu besinlerden geçiyor. İşte cilde iyi gelen 5 besin ve günlük tüketim miktarları…

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  • Cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin! Hangi besini günlük ne kadar tüketmeliyiz?

    Cildi nemli tutmak için bol su ve su içeren besinleri düzenli olarak tüketmek gerekiyor. Kuruyan ve susuz kalan cilt zamanla kırışıklıkların ve lekelerin olmasına neden olur. Bu nedenle olabildiğince cildinizi sulu tutmaya özen göstermelisiniz. Cilt sağlığınıza katkıda bulunmak için kivi, fındık, somon balığı ve ıspanak gibi yiyecekleri yiyip bol su tüketmelisiniz.
  • Cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin! Hangi besini günlük ne kadar tüketmeliyiz?

    Bu besinler cildinizi canlandırıyor

    Foto yaşlanma, güneş ışınlarının etkisi ve daha birçok sebeple cilt sağlığımız her zaman tehdit altındadır. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek cilt sağlığını korumak için oldukça önemlidir. 
  • Cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin! Hangi besini günlük ne kadar tüketmeliyiz?

    İşte cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin…
  • Cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin! Hangi besini günlük ne kadar tüketmeliyiz?

    Fındık - Günde 1 avuç

    Antioksidan bakımından en değerli bileşenlerden olan E vitamini cilt için de oldukça önemlidir. Bu nedenle ciltteki “foto-yaşlanma”yı ve UV ışınlarının yarattığı tahribatı önlenmede fayda sağlar. Ayrıca cildin nemlenmesine ve yumuşamasına da katkı sağlar. Bir insanın günlük E vitamini ihtiyacı ortalama 8-10 mg. E vitamini başta tahıllar olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunur. Ancak özelikle bir avuç fındık günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.
  • Cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin! Hangi besini günlük ne kadar tüketmeliyiz?

    Ispanak - Günde yarım tabak

    A vitamini cildin kolajen sentezini arttırır, gergin olmasına katkı sağlar ve su tutma kapasitesini yükseltir. Balık yağı, yumurta, süt, karaciğer, tereyağı ve peynir içinde A vitamini bulunan hayvansal kaynaklardır. Havuç, ıspanak, lahana, biber, brokoli, koyu yeşil sebzeler, portakal, mandalina, kayısı ve mango bitkisel kaynaklardır. Bir insanın günlük A vitamini ihtiyacı 700- 900 mikrogramdır. Bu ihtiyacı 1 orta boy mango (805 mikrogram), 1/2 kase ıspanaktan (737 mikrogram) karşılamak mümkündür. Ayrıca 10 adet kayısıda 253 mikrogram, 1 bardak sütte 149 mikrogram, 1 kibrit kutusu peynirde 84 mikrogram A vitamini bulunur.
  • Cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin! Hangi besini günlük ne kadar tüketmeliyiz?

    Kivi - Günde 100 gr

    Cilt sağlığında bol meyve ve sebze tüketimi son derece önemlidir. Özellikle de C vitamini bu noktada kritik bir öneme sahip. Kivi, C vitaminden zengin bir meyveler arasında başı çekiyor. 100 gr kivide, günlük ihtiyacınızı karşılamaya yetecek kadar (90 mg) C vitamini bulunur. C vitamini serbest radikallerle savaşarak cildin gençleşmesine katkı sağlar ve nem verir. Ayrıca kolajen sentezini arttırır. Bu yüzden kivi dışında portakal, mandalina, greyfurt, brokoli, maydanoz ve kuşburnu gibi gıdalar da tüketebilirsiniz.
  • Cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin! Hangi besini günlük ne kadar tüketmeliyiz?

    Somon balığı - Haftada 2 dilim

    Somon balığı cilt elastikiyetini artırma özelliği bulunan bir tür karotenoid olan astaxanthin içerir. Bu içerik yüzdeki derin çizgilerin oluşmasını engellemeye yardımcı olur. Haftada 2 kez ızgara somon balığı yemek cilt için son derece faydalıdır. Ayrıca günümüzde en etkili anti-aging yöntemlerden biri olan somon dna'sının mezoterapi yöntemiyle cilt içine uygulanması, hacminin 10 bin katı suyu tutarak, cildin nem dengesini sağlar. Bu sayede yıpranan ve kuruyan cildi onarır ve derin kırışıkları önler.
  • Cildinizi canlandırarak gençleştiren 5 besin! Hangi besini günlük ne kadar tüketmeliyiz?

    Su - Günde 10 bardak

    Cilt kuruluğunu engellemek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bol su tüketmek. Işıl ışıl bir cilt için gün içinde en az 10 bardak su içmeye özen gösterin.

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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