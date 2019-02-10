Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan turist açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılışında yaptığı konuşmada, Alanya'da ve Antalya'nın her ilçesinde adliye sarayları olduğunu, vatandaşların sorunlarının çözümü için artık Ankara ve diğer bölgelere gitmek zorunda kalmadığını söyledi.

"Artık Antalya'da bu ihtilaflar çözülüyor." diyerek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığın tesis edilmesi ve yargının hızlı işletilmesi gibi çok kapsamlı yargı reformu stratejisi hazırlanıyor. Bu konuda kabinemize sunum yaptılar. Reform, demokrasi ve insan hakları ile özellikle yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü bakımından çok devrim niteliğinde bir reform stratejisi hazırladıkları için de teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve vatandaşlarımız için çok önemli bir çalışma olacak." diye konuştu.

AA'nın haberine göre Alanya'nın, ilklerin ilçesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, buraya kazandırılan hizmetlerle gurur duyduğunu kaydetti.

İktidara ilk geldiklerinde ilçelerde fen lisesi açılamadığını ancak bu uygulamayı değiştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bir ilçede ilk fen lisesi Alanya'da açıldı ve ardından Alanya, hizmetlerde ilklerin şehri oldu. Bugün Türkiye'de iki üniversite bulunduran tek ilçedir. Eğitim alanında hayırsever vatandaşlarımızla sanattan spora, imam hatipten teknik liseye kadar tüm liselerimiz ilçemizde var. Hayırseverlere ve devletimize teşekkür ediyorum." dedi.

Alanya'da yapılan iki hizmetin kendisini gururlandırdığını söyleyen Çavuşoğlu, iki üniversitenin yanında ilçede yapılan sağlık tesislerinden dolayı da mutlu olduğunu ifade etti.

Yakın zamanda Payallar Mahallesi'nde 300 yataklı, daha sonra ilave ile 500 yataklı bir hastaneyi ilçeye kazandıracaklarını bildiren Çavuşoğlu, "Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) için bin 100 dönümlük kampüs yerimiz hazır. Bir taraftan fakültelerin inşaatı başlayacak. Diğer taraftan da ALKÜ Tıp Fakültesini Alanya'mıza birlikte kazandıracağız. İlçede 50 üniteli sağlık ve diş hastanemiz var. Bunun da yetersiz olduğunu görüyoruz. Eski beldelerimiz, köylerimiz, mahallelerimize hizmeti vatandaşlarımızın ayaklarına götürme anlayışıyla, sağlık hizmetlerini her yere götürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılışını yaptıkları hasta yakınları konuk evinin sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya çıktığını anlatan Çavuşoğlu, bunun özellikle turizm sezonunda sıkıntı yaşayacak hasta yakınları için önemli olduğunu ifade etti.

"2023 İÇİN '70 MİLYON TURİST, 70 MİLYAR DOLAR GELİR' DİYORUZ"

Çavuşoğlu, yapılan tesislerin sağlık turizmi için önemli olduğunu da belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tesisleri kazandırıyoruz çünkü dünyanın en iyi hastaneleri, hekimleri bizde. Bundan faydalanmamız lazım. Uzun ve orta tedaviler dahil dünyanın her yerinden gelen hastalara da hizmet vereceğiz. Ciddi ekonomik gelir sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız, '50 milyon turist, 50 milyar dolar' dedi. Hedef ne? 2023 ama daha bu sene 45 milyar dolar. Şimdi revize ediyoruz. '70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir' diyoruz 2023 için. Koyduğumuz hedefler gerçekçi. Biraz daha çalışırsak 2023 yılında sadece sağlık turizminde 50 milyar dolar para kazanacağız. Bu da cari açık problemimizi çözecek. Bunların hepsi Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle oluyor."

Cumhurbaşkanlığı liderliğinde 16 yılda çok şey kazandıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, son seçimlerde MHP ve AK Parti'nin milletin menfaati için gücünü birleştirdiğini ve bunun da faydasını gördüklerini söyledi.

"ALANYA'DA CUMHUR İTTİFAKI ADAYI ADEM MURAT YÜCEL'İ DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'nin istikrarı için 31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alanyalılar olarak Alanya'nın geleceği için karar vereceksiniz. Biz bu 5 yıl içerisinde o gün ittifak olmamasına rağmen aynı partiden olmasak da Alanya Belediye Başkanını destekledik, taktir ettik. Cumhur İttifakı kararı gereği Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlar bizim için talimattır. Bunlar gönülden alınmış kararlardır. Siyasi hesaplar için alınmış kararlar değildir. Şehir ve ülkemizin geleceği için alınmış kararlardır. Biz de bu kararların arkasındayız ve bu karar gereği Alanya'da Cumhur İttifakı adayı Adem Murat Yücel'i destekliyoruz. Sizlerden hizmetlerin devamı için destek bekliyoruz. Cumhur İttifakı gereği de Antalya Büyükşehir adayımız da Menderes Türel'dir."

Açılışa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik ile MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan ve partililer katıldı.