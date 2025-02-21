Dışişleri Bakanı Fidan'ın G20 Dışişleri Bakanları kapsamında temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bugün G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

JAPON MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile görüştü.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Japon mevkidaşı İvaya ile yaptığı görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi alanlarda işbirliği imkanları görüşüldü.

Gazze'deki durumun değerlendirildiği görüşmede, Fidan, ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplumun ortak bir çaba göstermesi gerektiğini, İsrail-Filistin sorununun ancak iki devletli çözümle sona erebileceğini belirtti.

Görüşmede, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu da değerlendirildi.