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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Viyentiyan'da: Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan Viyentiyan'da: Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı için Viyentiyan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:06
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        Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak.

        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı kapsamındaki 6'ncısı gerçekleştirilen üçlü toplantıya katılmak üzere bugün ve yarın Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunacak.

        Sektörel diyalog ortağı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ASEAN Dönem Başkanı ülkenin Dışişleri Bakanı ve ASEAN Genel Sekreteri arasında düzenlenen üçlü toplantıda, ikili iş birliğinin mevcut durumu ile izleyen döneme yönelik perspektifler ele alınacak.

        BAKAN FİDAN LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

        Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı.

        Ayrıca Ukrayna’daki savaş, Gazze’deki gelişmeler, Suriye’deki durum ve diğer bölgesel meseleler görüşüldü.

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