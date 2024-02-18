Dışişleri Bakanı Fidan Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ankara ziyareti de ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Münih Güvenlik Konferansı marjında bugün bir araya gelerek, ikili ve bölgesel ilişkiler, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyaretinin hazırlıklarını ele aldılar" denildi.