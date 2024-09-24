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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in ithamları suçluluk tezahürü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in ithamları suçluluk tezahürü

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tüm bölgeyi ateşe atmaya çalıştığını ve uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söyledi. Bakanlık, "İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:27
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        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamalara cevap metni yayımladı. Bakanlık, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan açıklamalarının 'kendi suçunu örtbas etme amacı' olduğunu belirtti.

        Açıklama şöyle:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail’in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz.

        İsrail’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

        İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini de ibretle izliyoruz.

        Soykırım ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren Netanyahu ve hükümeti, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemelerde mutlaka vereceklerdir.

        Türkiye bu süreçte masum Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir."

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