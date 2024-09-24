Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in ithamları suçluluk tezahürü

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamalara cevap metni yayımladı. Bakanlık, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan açıklamalarının 'kendi suçunu örtbas etme amacı' olduğunu belirtti.

Açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail’in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz.

İsrail’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.