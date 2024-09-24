Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Kız bebeğin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet B. "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Merkezi'ni aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:11 facebook

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