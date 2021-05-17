Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail’in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana’da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün (17 Mayıs) ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini tel'in ediyorum. Böyle bir resmi makama bir terör devletinin bayrağını çekmek, terörle izdüşümlü bir hayat yaşamak demektir. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.