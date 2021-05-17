Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, "Avusturya İçişleri Bakanı'nın, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya kınama
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail’in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana’da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün (17 Mayıs) ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini tel'in ediyorum. Böyle bir resmi makama bir terör devletinin bayrağını çekmek, terörle izdüşümlü bir hayat yaşamak demektir. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'de normalleşmede yeni aşamaya geçildi
DÜNYAİngiltere'de normalleşmede yeni aşama
ABD 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşıyor
DÜNYAABD 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşıyor
SON DAKİKA! Erdoğan'dan Biden'a: Kanlı ellerinle tarih yazıyorsun
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a: Kanlı ellerinle ...
İngiliz hükümeti salgınla mücadele için 372 milyar sterlin harcadı
DÜNYAİngiltere salgınla mücadele için 372 milyar sterlin ...
ABD'li üst düzey diplomatlar Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgeyi ziyaret etti
DÜNYAABD'li diplomatlardan Suriye'deki YPG/PKK'ya ziyaret
Washington Post, ABD’nin İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladığını iddia etti
DÜNYAİddia: ABD'den İsrail'e 735 milyon dolarlık silah ...
Son dakika haberi BM Genel Kurulu, Filistin'e yönelik saldırıları görüşecek
DÜNYABM Genel Kurulu, Filistin'e yönelik saldırıları ...
Dünya Gıda Programı Gazze'de en acil ihtiyaçlardan birinin yiyecek olduğunu söyledi
DÜNYABirleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan Gazze ...
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan İsrail açıklaması!
DÜNYABlinken'dan İsrail açıklaması!
SON DAKİKA: İsrail'den Bella Hadid'e tepki: Yazıklar olsun! - Haberler
DÜNYAİsrail'den Bella Hadid'e tepki!