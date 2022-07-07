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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'a yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'ın açıklamalarına "VOA ve DW, Türkiye'de kurallara uymak zorunda tıpkı Türk medyasının ABD'deki kurallara uyması gibi." sözleriyle yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'a yanıt
Dışişleri'nden ABD'ye yanıt
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın lisans başvurusu yapmadığı gerekçesiyle RTÜK'ün talebiyle erişim engeli getirilen Deutsche Welle (DW Türkçe) ve Voice of America'nın (Amerika'nın Sesi) erişime kapatılmasıyla ilgili açıklamasına yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Demokrasi 101: İfade özgürlüğü demokrasi ve hukukun üstünlüğü için temeldir. İfade özgürlüğüne izin vermek ve olayları kakofoniye çevirmemek için düzenlemeler var.

VOA ve DW, Türkiye'de kurallara uymak zorunda tıpkı Türk medyasının ABD'deki kurallara uyması gibi."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, sosyal medya paylaşımda "Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun VOA ve DW Türkçe’nin web sitelerine erişimi engelleme kararının Türkiye’de ifade özgürlüğü üzerinde hükümet kontrolünü daha da genişletmesinden üzün duyuyoruz. Güçlü bir demokrasi için özgür basın şarttır." ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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