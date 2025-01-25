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        Haberler Dünya Dışişlerinden PKK tarafından öldürülen Iraklı askerlere ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden PKK tarafından öldürülen Iraklı askerlere ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK terör örgütünün Iraklı 2 askeri öldürmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 20:44 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:36
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        Dışişleri'nden PKK tarafından öldürülen Iraklı askerlere ilişkin açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

        Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi.

        Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

        Sözcü Keçeli, teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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