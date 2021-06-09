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Disney'in yeni dizisi: Loki! Loki ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw'ın yer aldığı Loki dizisi Disney+'da yayınlanacak. Loki ne zaman başlıyor? Loki oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Disney'in yeni dizisi: Loki! Loki ne zaman başlıyor?

Disney'in dijital içerik platformu Disney+ tarafından ekrana taşınan dizi, Marvel evreninin en ünlü kahramanlarından Loki'nin hikayesini ekrana taşımaya hazırlanıyor. Uyarlamanın showrunner koltuğu "Rick & Morty"nin senaristi Michael Waldron'a emanet edilirken başrolde karakterle bütünleşen Tom Hiddleston’ın yer alması bekleniyor.

LOKİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Loki"nin haftalık bölümleri, Marvel dizileri "WandaVision" ve "The Falcon and the Winter Soldier"da olduğu cuma programı yerine çarşamba günleri yayınlanacak. Hiddleston duyuruyu bir video aracılığıyla yaptı ve Youtube üzerinden paylaşıldı. Lloki 9 Haziran Çarşamba günü başlıyor.

Hiddleston; "Uzun süper kahraman montajlarında Loki'nin, inanılmaz derecede kahraman olmasına rağmen biraz dışarıda kalma eğiliminde olduğunu fark ettim. Kurnaz, çekici ve buna devam edebilirim. Neden bunu sana kanıtlamıyorum? Çarşambalar artık yeni cuma günlerimiz.” dedi. "Loki" dizisi, "Avengers: Endgame"de yaptığı zaman yolculuğu saçmalığından sonra herkesin en sevdiği Mischief Tanrısı'nı takip ediyor.

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