Dişte köprü tedavisi

Köprü; kaybedilen dişle diğer dişler arasında oluşturulan destekle yeniden diş oluşturulmasıdır. Sabit köprü ve hareketli köprü olarak yapılmaktadır. Ancak hareketli köprü artık kullanılmamaktadır. Diş sağlığı ve görünüm açısından gerekli olan bir uygulamadır. Bu diş, dudak ve yanak yapısının korunmasında önem oluşturmaktadır. Eksik dişlerin olması diş sağlığı açısından sıkıntı yaratır. Dişler eksik diş yerine doğru kayma, uzama ve eğilme yapabilmektedir. Bu durum diş etlerinde ve kemiklerde sorunlar oluşturur. Diş eksikliği konuşmayı da etkileyen bir durumdur.

Bir köprünün oluşturulması için sağlıklı bir dişten destek alınarak boşluk olan kısma yapay dişin yerleştirilmesi sağlanır. Yapay diş sağlıklı dişlerin üzerindeki kuronlara tutturularak yapılmaktadır.

İmplantlar; direk olarak çeneye ve diş etine yapılır. Cerrahi bir uygulama olması kişinin sağlığının iyi olmasını gerektirir.

Köprüler kıymetli olmayan alaşımlar, altın alaşımlar, porselen veya bütün bu malzemelerin kombinasyonundan oluşturularak yapılmaktadır. Alt yapısında zirkonyum kullanılmaktadır. Üst yapısında da metal porselen kullanılır. Zirkonyum sayesinde diş eti sorunları ve alerji yapmamasıyla birlikte ışık geçirme özelliği nedeni ile doğal dişlere yakın olarak estetik ve fonksiyonlar oluşturmaya olanak tanımaktadır. Zirkonyum diğer tıp dallarında da kullanılarak güvenirlilik kazanmıştır. Zirkonyum üzerine porselen kaplama ve köprüler oluşturulmaktadır.

Zirkonyum; İmplant üstü kron - köprü çalışmaları, tek diş kuron restorasyonları ve 3-6 üyeli (anatomik uzunluğu 38mm.ye kadar olan) köprülerde kullanılmaktadır. Darbelere, yüksek ısıya dayanması, hafir ısı ve elektrik üretmeyen ve ışık geçirebilen bir özellik taşımaktadır. Ağızda koku yapmayan, tat bozukluğuna yol açmayan ve diş eti sorunu ortaya çıkarmayan bir alaşımdır. Bilgisayar destekli olarak kullanılan cihazlar ile alınan bilgiler dahilinde asit bloğu aşındırılarak ve öncelikle dişler üzerinden bir mum modeli alınarak diş alt yapısı oluşturulmaktadır. Bu aşındırılan yapı üzerine dişe uygun renkte seramik yerleştirilmesiyle köprü işlemi bitirilmektedir.

Özel makinalarda güçlendirilmiş porselenin sıkıştırılması ile oluşturulmaktadır. Özellikle ön dişlerde, ışık geçirgenliğinin çok iyi olması sayesinde tercih nedeni olmaktadır. Arka bölge için de çiğneme kuvvetlerine karşı dayanıklılığı azdır. Zirkonyumun üzerine porselen konularak yapılan kuron (kaplama) ve köprüler Zirkonyum ve Ceramic kelimelerinin birlesmesi ile oluşan CERCON adını alır. Zirkonyum oksit alt yapı ile oluşturulan cercon seramiği gıda artıklarının dişler üzerine yapışmasını önlemektedir. Bu sayede ağızda hijyen olması sağlanmaktadır. Ayrıca hassasiyet yaratmamaktadır. Doğallık, estetik, sağlamlık ve doku uyumu açısından önemli yer tutar.

Köprülerin korunması için düzenli fırçalanma diş ipi, arayüz fırçalaması bu sayede diş plaklarının oluşması önlenmelidir. Yoksa oluşan plaklar dişlerin çürümesine neden olacaktır. Bu da oluşturulan köprüde desteğin bozulmasına neden yaratabilecektir. Köprünün altı ve etrafı kesinlikle iyice temizlenmelidir. Ayrıca arada diş hekimine kontrol için giymek gerekmektedir.