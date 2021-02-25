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Distoni hastası genç iyileşip doktor olmanın hayalini kuruyor

Bursa'da, kasların istem dışı hareket etmesi olarak tanımlanan "distoni" ile mücadele eden 21 yaşındaki Muhammed Emin Kumluk, hastalığını yenerek doktor olmayı hedefliyor.

Distoni hastası genç iyileşip doktor olmanın hayalini kuruyor
AA

Çocukluk gelişimi sağlıklı devam ederken 14 yaşında ilk semptomların görülmesinin ardından ailesi tarafından doktora götürülen Kumluk'a bundan 1 yıl sonra distoni tanısı konuldu.

Hareket kabiliyetindeki azalma nedeniyle lisedeyken eğitimi bırakmak zorunda kalan Kumluk, ihtiyaçlarını dahi göremez hale geldi.

Hastalığına skolyoz (omurga eğriliği),kifoz (kamburluk) ve taşikardi (kalp çarpıntısı) da eklenen Kumluk'un tedavi süreci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesindeki doktorları tarafından takip ediliyor. Ailesiyle 1,5 ayda bir muayene için hastaneye giden Kumluk'a, riskli olduğu gerekçesiyle beyin ameliyatı yapılamıyor.

İlaç tedavisine devam edilen Kumluk'a 3 ayda bir, sinir hücresinin kas hücresini uyararak kasılmaları engellediği için botoks uygulanıyor.

Muhammed Emin Kumluk, AA muhabirine, 7 yıldır süren mücadelesine ilişkin, önceleri boynu sola doğru eğrilirken belinde ve karın kaslarında şikayetler başladığını söyledi.

Kütahya'da üniversite hastanesinde hekimlerin önerisi üzerine, botoks tedavisini yaptırınca yakınmalarının hafiflediğini, 8 ay ilaç kullanmadığını ifade eden Kumluk, Ankara'da yaptırdıkları gen testinde de herhangi bir sorun çıkmadığını dile getirdi.

Bursa'da da hastanelere gittiğini, son olarak Cerrahpaşa'da tahlil ve tetkiklerinin ardından distoni olduğunun anlaşıldığını dile getiren Kumluk, "Türlü türlü ilaçlar denediler fakat hiçbiri bana iyi gelmedi. Tekrar botoks yaptılar, bir de ilaç verdiler onu kullandım. İyiydim, hiç hasta olmamış gibiydim. 3 ayda bir kontrollere, botoks almaya gidiyordum. Bu böyle 4 sene sürdü." dedi.​​​​​​​

Kumluk, 19 yaşındayken şikayetleri artınca yoğun bir tedavi sürecine yeniden girdiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde İstanbul'da zaman zaman botoks yaptırdığını aktaran Kumluk, şunları kaydetti:

"Karın kaslarım kasılıyor nefes alamıyorum, bacak kaslarım kasılıyor yürüyemiyorum, elim kasılıyor herhangi bir şey tutamıyorum. Alanında uzman bir doktorun 'Ben sizi tedavi edebilirim' demesini istiyorum. Beni tedavi edecek doktorun karşısına yarın bir gün sağlıkçı olarak çıkmayı çok isterim. Hasta olarak girdiğim Cerrahpaşa'dan, hastaları tedavi eden biri olarak çıkmak istiyorum."

Kumluk, iyileşebilirse liseyi açıktan okuyup üniversite sınavına girerek tıp eğitimi almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Baba Murat Kumluk da botoksun sadece rahatsızlığı durağan seviyede tuttuğunu vurguladı.

Oğlunun, daha önce düz şekilde yürüyen, sosyal bir çocukken şimdi içine kapanmaya başladığını belirten Kumluk, farklı doktorlar tarafından uygulanacak tedavilere de açık olduklarını ifade etti.

Anne Gülay Kumluk ise "Kendi ihtiyaçlarını giderebilecek, daha sosyal, daha aktif, vatanımıza milletimize, anne babasına elinden geleni yapabilen bir birey olmasını ve sağlığına kavuşmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

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