Bilim insanları, kanser riskini artıran en büyük modern sağlık krizi arasında diyabeti gösterdi. Uzmanlar, diyabetin kanser riskini yüzde 27 artırdığını açıkladı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiltere'de yapılan büyük bir çalışma, diyabetik kadınlarda kanser gelişme olasılığının yüzde 27 olduğunu buldu.

Erkekler için ise risk, diyabetik olmayanlara göre yüzde 19 daha fazla... Bilim insanları, İngiltere’nin büyüyen diyabet salgınının yakında kanser oranlarını artırabileceğini söyledi.

İncelenen 100'den fazla çalışmada, Tip 1 veya Tip 2 diyabet hastası olan 19 milyondan fazla kişinin verilerinin bulunduğu açıklandı.

Diyabet hastası kadınların kansere yakalanma riskleri erkeklere göre daha fazla... Öte yandan diyabetli kadınların böbrek kanserine yakalanma olasılığı erkeklere göre yüzde 11 daha fazla. Ağız kanserinde bu oran yüzde 13, mide kanserinde yüzde 14, lösemide ise yüzde 15.

Bilim insanları, kadınların uzun süre yüksek kan şekeri seviyeleriyle yaşamalarının kanser görülme risklerini artırmış olabileceğine dikkat çekiyor. Bu da DNA hasarına yol açabiliyor.

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