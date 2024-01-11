Diyabet hastalarına uygun düşük karbonhidratlı tavuklu kabak güveç tarifi

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Fırınınızı 190 derecede önceden ısıtın. Yıkadığınız kabaklarınızı yuvarlak dilimler halinde dilimleyin ve kenara alın. 9x13'lük borcamınızı tereyağı veya zeytinyağıyla yağlayın, borcamınız yoksa fırına giren herhangi bir kap da olur.

Soğanlarınızı ister jülyen ister küp küp olacak şekilde doğrayın, bir yandan da kaşarınızı rendeleyin. Dilimlediğiniz kabakları borcama yerleştirin ve aralarına pişmiş tavuklarınızı serpiştirin.