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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı
AA

Erbaş mesajında, her yıl manevi bir yenilenme iklimi olarak müjdelerle gelen üç aylara kavuşmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

Regaip gecesinin önemine dikkati çeken Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Manevi dünyamızın bereket iklimi olan bu zamanlar, kendimizle yüzleşmek ve bir hayat muhasebesi yapmak için önemli bir imkandır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazana kavuştur.' diye dua ederek bu müstesna ayların önemine dikkat çekmiş, Müslümanların zihin ve gönül dünyasında bir 'özel zaman bilinci' inşa etmiştir. Bu gece, içerisinde bulunduğumuz rahmet ikliminin ilk cuma gecesidir. İçten ve samimi bir kalple Allah'a yönelen kulların affedileceğinin ümit edildiği mübarek bir gecedir. Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin gönüllerde büyük bir arzu olarak belirdiği rağbet gecesidir."

Bu gecenin manevi diriliş ve ahlaki yükseliş için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bu geceyi, kapsamlı bir tefekküre vesile kılarak ihmallerimiz, ihlallerimiz ve hatalarımızla yüzleşerek kalbimizi her türlü kirden tövbe ile arındırmaya ve kendimizi yenilemeye çalışacağız. Ancak, tövbelerimizi sadece bireysel temizlenmenin değil toplumsal ve küresel arınmanın da vesilesi yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bize düşen, sabır, dua ve tevekkül değerlerini kuşanmaktır"

Erbaş, son yüzyılda yaşanan küresel felaketler, musibetler ve krizler sebebiyle insanlığın, bedenen ve ruhen yorgun düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün bu olumsuzluklar karşısında bizlere düşen en temel görev iman, sabır, dua ve tevekkül değerlerini kuşanmaktır. Küresel düzeyde yaşanan ve ülkemizi de tehdit eden tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için gereken bütün tedbirleri alarak bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmek ve dayanışma ruhuyla hareket etmektir. Daha güzel bir istikbalin inşası için var gücümüzle çalışmaktır. O halde, idrak ettiğimiz bu mübarek gün ve geceleri birer fırsat bilip, Rabbimizin engin rahmetine ve mağfiretine sığınmalıyız."

Kalpleri çoraklaştıran ümitsizlik, çaresizlik, bencillik, kin ve nefret duygularından uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Erbaş, bu gece Müslümanların sevgi, şefkat, muhabbet ve samimiyetle dua etmesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, "İlim, irfan ve hikmetin ışığıyla bütün yeryüzünü aydınlatmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Rahmet yüklü bu mübarek günleri, Rabbimizle yaptığımız misakımızı tahkime şahit kılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. Üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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