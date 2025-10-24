Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Diyarbakır'da "atık yağ" protokolü | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da esnafla "atık yağ" için işbirliği protokolü

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bitkisel atık yağların kaynağında ayrıştırılması çalışması kapsamında Diyarbakır Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası ile protokol yapıldı. Çalışma kapsamında işyerlerine boş bidonlar bırakıldı, bilgilendirici etiketler yapıştırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:14
        Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, kent genelinde atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası arasında işbirliği protokolü yapıldı.

        Protokol ile kentte faaliyet gösteren daha çok esnafa ulaşılıp bu işletmelerdeki bitkisel atık yağların toplanma oranının arttırılması hedefleniyor. Çalışma kapsamında işyerlerine boş bidonlar bırakıldı, bilgilendirici etiketler yapıştırıldı.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Evin Dinar, yaklaşık bir yıldır süren çalışmada şu ana kadar 106 ton bitkisel atık yağın toplandığını söyledi. Bitkisel atık yağların doğaya ciddi anlamda zararlar verdiğine dikkat çeken Dinar, bu yağların özellikle temiz suyu kirletmesi, alt yapı sistemini tıkaması gibi canlı ölümlerine sebep olması gibi birçok olumsuz etkileri olduğunu kaydetti.

        İşbirliği protokolüyle ilgili de bilgiler veren Dinar, "Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Tatlıcılar Lokantacılar ve Kebapçılar Odası ile bir işbirliği içerisinde bu projeyi kalıcı ve sürekli bir hale getirmek için çalışma başlattık. Bu projemiz, onların da işbirliğiyle işletmelerden; lokanta, tatlıcı ve kebapçılardan çıkan atık yağların bertarafı için doğaya karışmadan diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanmasını sağlayan bir çalışmaya evrildi. Odayla yaptığımız işbirliği neticesinde çalışmanın kentin tamamına yayılması noktasında ciddi bir yol almış olduk" dedi.

        Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması amacı ile belediyenin imzaladığı protokol kapsamında 5 litre bitkisel atık yağ toplayan esnafa proje kapsamında 1 litre temiz bitkisel yağ hediye edildiğini anımsatan Dinar, "Zaten duyarlı yurttaşlarımız bu konuda lavaboya dökmeden atık yağlarını ayrı bir kapta toplayarak sürece destek veriyorlar. Amacımız kent genelinde hem atığı azaltmaya dönük bir çalışmayı yaygınlaştırmak ve bu bitkisel atık yağ toplamayı da tüm kentteki haneler, işletmelerden toplayarak bir damla atık yağın dahi toprağa suya karışmasının önüne geçmektir. Bu anlamda kararlıyız" şeklinde konuştu.

        Diyarbakır Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan ise projeye esnaflar olarak destek verdiklerini ifade etti. Elkaan, "Bu kampanyaya esnaflar olarak çok sevindik. Bu projenin ortağı olma talebimiz de oldu. Biz bu kampanyayı destekliyoruz. Bu konuda tüm esnaflarımızı bilgilendirdik. Kampanyaya tüm Diyarbakır'ı katmayı düşünüyoruz. İşbirliği anlamında esnaf ve oda olarak biz de birebir esnafları dolaşarak bu kampanyaya destek vermelerini sağlıyoruz ve bunun takibini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        #diyarbakır haberleri
        #atık yağ
