Diyarbakır'da çiçek açan badem ağaçları fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

Memiş, "Köyümüz özellikle ilkbahar geldiğinde, badem ağaçları çiçek açtığında, çevre yeşillendiğinde çok güzel oluyor. Köyümüzün manzarası çok güzel" dedi.

Fotoğraf çektirmek isteyenleri, doğa tutkunlarını köylerine beklediklerini ifade eden Memiş, "Köyümüzü de tanıtmış olurlar. Fotoğrafçılar, doğa tutkunları buraya gelirse bizim için de iyi olur. Bizim bölgemizin bademi meşhur, biz de misafirperver bir köyüz" ifadesini kullandı.