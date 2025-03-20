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        Haberler Yaşam Diyarbakır'da çiçek açan badem ağaçları fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

        Diyarbakır'da çiçek açan badem ağaçları fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

        Diyarbakır'da inanç ve doğa turizmiyle ilgi gören Eğil ilçesi, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:03
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        Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa Peygamberler dahil 9 peygamberin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra Dicle Baraj Gölü'nde yapılan su sporları ve tekne turlarıyla dikkati çeken Eğil, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

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        Badem üreticiliğinin de yaygın olduğu ilçede merkez ve kırsalda ilkbaharda çiçek açan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu. Ağaçların üzerini kaplayan pembe ve beyaz çiçekler fotoğraf tutkunlarını da cezbediyor.

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        İlçe sakinleri ve kent merkezinden gelen ziyaretçiler bu manzara eşliğinde fotoğraf çektiriyor.

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        "UMARIM HERKES GELİR VE BURALARI GÖRÜR"

        Fotoğraf çekimi için Diyarbakır'dan gelen ziyaretçilerden Amine Çam, ilk kez geldiği ilçenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

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        Çam, "Arkadaşım birkaç sene üst üste buraya gelip çekimler, paylaşımlar yapınca merak edip geldik. Burayı çok beğendik. Baharla birlikte olabildiğince tazelenmeye çalışıyoruz. Olabildiğince doğayı kirletmeden, bütün unsurlarına saygı duyarak buranın tadını çıkarsınlar. Özellikle Eğil ilçesi ve Bahşiler Mahallesi muhteşem. Badem çiçekleri muhteşem. Japonya'yı andıran görüntüsüyle çok da keşfedilmemiş bir yer. Umarım herkes gelir ve buraları görür" dedi.

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        Müzeyyen Kaya da herkese, doğasıyla, manzarasıyla Diyarbakır'ın Eğil ilçesini görmeleri tavsiyesinde bulunduğunu ifade ederek, "Çünkü günler sonra bu güzellikler yerini başka güzelliklere bırakacak. Özellikle ağaçların bu halini, çiçeklenmiş halini herkesin görmesini isterim" diye konuştu.

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        "KÖYÜMÜZÜN MANZARASI ÇOK GÜZEL"

        Eğil'in Bahşiler Mahallesi'nde yaşayanlardan Kasım Memiş ise ilkbahar döneminde ilçenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü dile getirdi.

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        Memiş, "Köyümüz özellikle ilkbahar geldiğinde, badem ağaçları çiçek açtığında, çevre yeşillendiğinde çok güzel oluyor. Köyümüzün manzarası çok güzel" dedi.

        Fotoğraf çektirmek isteyenleri, doğa tutkunlarını köylerine beklediklerini ifade eden Memiş, "Köyümüzü de tanıtmış olurlar. Fotoğrafçılar, doğa tutkunları buraya gelirse bizim için de iyi olur. Bizim bölgemizin bademi meşhur, biz de misafirperver bir köyüz" ifadesini kullandı.

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        Nimet Memiş de ilçenin manzarasının badem ağaçlarının çiçeklenmesinden dolayı güzel bir görünüme kavuştuğunu anlatarak, bu güzel manzarayı görmek isteyen herkesi beklediklerini kaydetti.

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        #badem ağaçları
        #Diyarbakır
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