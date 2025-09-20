Habertürk
Habertürk
        Donald Trump'tan muhabire: Rahatsız edicisin

        Donald Trump'tan muhabire: Rahatsız edicisin

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerle bir araya gelirken, soru soran bir muhabire tepki gösterdi. Trump, muhabire "Sessiz ol. Gerçekten rahatsız edicisin." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 01:15 Güncelleme: 20.09.2025 - 01:50
        Trump'tan muhabire: Rahatsız edicisin
        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te soruları yanıtlarken bir muhabire tepki gösterdi.

        ABD Başkanı, konuşması devam ederken soru sormak isteyen muhabire "Sessiz ol. Gerçekten rahatsız edicisin." dedi.

        Muhabir ise rahatsız edici olmadığını sadece soru sormaya çalıştığını ifade etti.

        ABD Başkanı bu yanıta karşılık "Gerçekten rahatsız edicisin. Sana seslenene kadar seninle konuşmayacağım." dedi.

        ABC News'den Jonathan Karl'a da tepki gösteren Trump, "Arkana yaslanıp harika bir insan olduğunu düşünemezsin. Harika bir insan değilsin. Açıkçası berbat bir muhabirsin. Bunu sen de biliyorsun, ben de..." şeklinde konuştu.

        Donald Trump, uzun zamandır ABD basınında kendisi ve yönetimiyle ilgili sahte haberler yapıldığını ifade ederek tepki gösteriyordu.

        ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde de bir muhabirle gergin bir diyalog yaşamıştı.

        Avustralyalı bir basın kuruluşundan geldiğini bildiren gazetecinin "Görevdeki bir başkan ticaretle bu kadar çok ilgilenmeli mi?" sorusuna tepki gösteren Trump "Avustralya'ya epey zarar veriyorsun şu an. Benimle iyi geçinmek istiyorlar... Bunu liderine anlatacağım. Çok kötü bir tonla söyledin." demişti.

        Gazetecinin "Afedersiniz" şeklindeki sözüne Trump "Sessiz ol." şeklinde yanıt vermişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

