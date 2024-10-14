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        Haberler Gündem Diyarbakır'da kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:39
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        Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        O.G. idaresindeki kamyon, Diyarbakır çevre yolunun Karamusa mevkisinde, B.Y'nin kullandığı otomobile çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan F.Y. yaşamını yitirdi, sürücü B.Y. ve araçtaki N.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren kadının cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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