Diyarbakır'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
O.G. idaresindeki kamyon, Diyarbakır çevre yolunun Karamusa mevkisinde, B.Y'nin kullandığı otomobile çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan F.Y. yaşamını yitirdi, sürücü B.Y. ve araçtaki N.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren kadının cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.