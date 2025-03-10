Diyarbakır'da mezar kazısında bulunan mozaikle ilgili inceleme yapıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi'nde önceki gün hayatını kaybeden bir kişinin defnedilmesi için iş makinesiyle mezar alanında çalışma yapıldı.

Mezarın kazılacağı bölgeye ulaşmak için iş makinesiyle yürütülen yüzeysel kazı sırasında mozaik bulundu.

Mahalle muhtarı Hasan Akduğan, iş makinesiyle mezar yeri için kazı yapılırken mozaik tespit ettiklerini belirtti.

Bunun üzerine çalışmayı durdurup durumu jandarmaya bildirdiklerini ifade eden Akduğan, "Diyarbakır Müze Müdürlüğü yetkilileri buraya gelip inceleme yaptı. Daha sonra alanın üzeri kapatıldı. Güvenlik güçleri tarafından güvenliği sağlanıyor.

Ortaya çıkan kısım yaklaşık 3 metrekare, gerisi kazı yapıldıktan sonra belli olacak. Mozaik daha geniş bir alanda olabilir. Yaklaşık 30 yıl önce de burada mozaik parçalarıyla karşılaşırdık. Kepçe burada çalışma yaparken tek parça halinde mozaik görünce bunun sıradan bir şey olmadığını anladık" dedi.