Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK iş birliğiyle inşa edilen Hani Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar tamamlandı.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, "İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi" (SUKAP) ile Hani'de Atık Su Arıtma Tesisi inşa etti.