Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Diyarbakır feci kaza! O anlar kamerada

İHA

Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bir motosiklet seyir halinde bulunan otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar ve çocuklar, alkış ve ıslık çalarak hız yapan motosiklet sürücüleri ile caddede hızla geçen araçlara tepki gösterip yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak yetkilerden hız kesici kasis veya sinyalizasyon sistemi yapılmasını istediler

Diyarbakır

Kaza, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bir motosiklet sol şeritte seyir halinde bulunan otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansırken, kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar çocukları ile birlikte caddeyi trafiğe kapatarak, alkış ve ıslıklar eşliğinde yetkililerden caddeye hız kesici kasis veya sinyalizasyon sitemi yapılmasını istediler.

Kazası sonrası bölgede incelemeye yapan polis ekipleri, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

 

2 AY ÖNCE BİR KADIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan 2 ay önce aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Esmer Tekke isimli kadına hafif ticari araç, çarpmış, çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Teke, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de gıda zehirlenmesi
GÜNDEMİzmir'de gıda zehirlenmesi
Başkent'te trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
GÜNDEMBaşkent'te trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuştu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuştu
Diyarbakır-Silvan kara yolunda feci kaza! 4 ağır 3’ü çocuk 8 yaralı
GÜNDEMDiyarbakır-Silvan kara yolunda feci kaza!
İskenderun'da gelin ve damat yakınları arasında ilginç kavga
GÜNDEMGelin ve damat yakınları arasında ilginç kavga
Kayıp şahsın gölette cansız bedeni bulundu
GÜNDEM3 gündür kayıptı! Acı haber geldi
10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı
GÜNDEMCezaevinden çıktı karısına kurşun yağdırdı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Önce demokrasi demek zorundayız
GÜNDEMKılıçdaroğlu: Önce demokrasi demek zorundayız
SON DAKİKA HABERİ' Emine Bulut cinayetinde görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı
GÜNDEMEmine Bulut cinayetinde yeni gelişme
Bekçilik sınavı ne zaman saat kaçta kaç dakika sürüyor? Bekçilik sınavı ile ilgili açıklama
GÜNDEMBekçilik sınavı ne zaman saat kaçta?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X