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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır haberleri: 20 ton esrar imha edildi! | Son dakika haberleri

        20 ton esrar imha edildi!

        Diyarbakır'da son 2 yılda 226 soruşturmada ele geçirilen 20 ton esrar imha edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:25
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        20 ton esrar imha edildi!
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son 2 yılda yürütülen 226 soruşturmada ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar imha edildi.

        DHA'nın haberine göre Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Lice Komando Alay Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 yılda gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonları kapsamında yürütülen 226 soruşturmada toplamda 20 ton 766 kilo esrar ele geçirildi.

        Soruşturmalar kapsamında 1941 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        200 LİTRE MAZOT KULLANILARAK YAKILDI

        Piyasa değeri 10 milyar lirayı bulan uyuşturucu maddeler Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. Uyuşturucu maddelerin imhası için 200 litre mazot kullanıldı.

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