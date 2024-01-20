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        Diyanet, imam ile kaymakam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş görevlendirdi (3)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:19 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:20
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        Diyanet, imam ile kaymakam arasındaki hutbe tartışmasına ilişkin müfettiş görevlendirdi (3)
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        BAKANLIKDA  İNCELEME BAŞLATTI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır- Kulp Kaymakamımız Burak Akeller, Cuma Hutbesi'nde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan' cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı´nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz" ifadeleri kullandı.

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