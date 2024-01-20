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        Diyarbakır'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:21
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        Diyarbakır'da evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Fatih Mahallesi 180'inci Sokak'ta 80 yaşındaki Hasan Altan'ın ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, dumandan etkilenen Altan'ın öldüğü belirlendi. Altan'ın cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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